Trovare l'amore all'università: 10 consigli per conquistare il compagno di università

L'estate è quasi arrivata: le giornate si allungano e le temperature si alzano. L'abbondanza di calore e luce, attiva un gran numero di fenomeni: i fiori sbocciano, le chiome degli alberi sono verdi e frondose… e i sentimenti dell'universitario, si risvegliano dal torpore. Tra lezioni, esami, studio in biblioteca e feste universitarie, sono molte le occasioni per incontrare persone. In questo clima, con molta facilità, nascono interessi o vere e proprie cotte per i propri colleghi.

D'altra parte non c'è luogo migliore dell'università per fissare appuntamenti e flirtare con ragazzi o ragazze; relazioni che possono tradursi in brevi avventure o in lunghe storie d'amore.

Ecco una serie di consigli per conquistare il compagno di università.

10. Non pensare che sia per sempre

Non pensare che, con quella persona, debba nascere obbligatoriamente qualcosa di serio. Prendi questa esperienza per quello che ti può offrire., senza insistere più di tanto.

9. Classica arma di seduzione: gelosia

Non fossilizzarti solo con la persona che pensi che ti piaccia. Guardati sempre intorno e flirta anche con altri.l'altra persona è sempre un metodo garantito per attirare la sua attenzione e per fare in modo che ti desideri ancora di più.

8. Fagli capire che ti interessa

Accertati che l'altra persona sappia chi sei,. Dimostragli che potresti essere interessato a un appuntamento.

7. Aura di mistero

Un po' di mistero ci vuole sempre:. Un'aurea di mistero spesso può suscitare fascino e magnetismo.

6. Al bando la timidezza

Non essere a disagio nelle situazioni ma buttati: flirtare viene naturale quando si è

5. chiudi con il passato

Non pensare alle vecchie storie del passato: se hai chiuso ci sarà una ragione!Avere vecchie storie aperte inutilmente ti impedirà di fare nuove esperienze: è il momento di andare avanti.

4. Interessanti conversazioni

Instaura un dialogo interessante e stimolante. Capisci quali potrebbero essere lee insisti su quelle. Andati alla stessa facoltà o, comunque, entrambi siete universitari: hai già qualcosa di cui parlare.

3. Atteggiamento disinvolto

Paure e incertezze spesso possono bloccare. Senza pensare troppo, agisci! Con discrezione avvicinati a lui o a lei e inizia a

2. Giusto mood

Mostrati sempre, il sorriso è la prima arma di conquista: attira le persone e ti rende simpatico.

1. Non avere fretta

Non avere fretta di ottenere un appuntamento. Fai in modo che le cose si sviluppino in maniera naturale: l'attesa aumenta il desiderio. Non esagerare però: se temporeggi troppo l'altra persona potrebbe iniziare a guardare altrove.