5 ottimi motivi per non lasciarsi scappare un fidanzato dello Scientifico

Se sei una ragazza che si sta sentendo con un ragazzo che frequenta il liceo scientifico e stai pensando di lasciar perdere la cosa per qualche strano motivo, fermati un attimo, leggi questi 5 punti e cambia idea.

1. Studia, ma meno di uno del Classico

2. Si ricorda gli anniversari

3. Non si offende se insulti le materie che studia

4. Niente tempo perso al ristorante

5. Le possibilità che ti tradisca sfiorano lo zero

, potrai comunque continuare a vantarti con amici e parenti delle scelte scolastiche del tuo ragazzo ma riuscirai comunque a vederlo senza che si lamenti in continuazione di quante versioni di greco deve ancora tradurre per il giorno dopo o di quanto Aristotele ormai sia il suo unico compagno di vita, in quanto lo sta studiando da circa 3 settimane.Se c’è una cosa che impari allo scientifico, è che non puoi permetterti di scordare assolutamente nulla.E questo s’impara già duranti i primi anni,Sarà quindi per lui una passeggiata tenere a mente date importanti o appuntamenti.Se stai leggendo quest’articolo, probabilmente, tu allo scientifico non ci vai,Tranquilla, potrai dare libero sfogo ai tuoi pensieri riguardo all’inutilità di quella materia, tanto il tuo pensiero coincide precisamente con il suo.Sa che la matematica è inutile ma tenta comunque di convincersi che forse a qualcosa gli servirà.Che siate solo voi due o una numerosa comitiva di amici, stai pur certa che terrà a dare prova della sua padronanza della disciplina dividendo perfettamente il conto in un batter d’occhio.Battuto forse solo dagli istituti tecnici,Dovrebbe impegnarsi al massimo per trovarne una che sia ancora libera e sicuramente la mole di studio non glielo permette.Tranquilla, l’unica cosa con la quale potrebbe tradirti è il libro di fisica, che probabilmente dorme con lui quasi tutte le notti a causa dei ripassi fatti all'ultimo minuto nel letto, prima che si addormenti con il libro sulla faccia.