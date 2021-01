Studiare e lavorare nel Regno Unito dopo la Brexit: come fare

Studiare e lavorare nel Regno Unito: le dritte

Studiare nel Regno Unito prima dell’università

Fare l’università nel Regno Unito

Lavorare nel Regno Unito

Con l’ufficialità della, il processo che ha posto fine all'adesione delall'Unione europea, le leggi che permettono l’accesso e il trasferimento nel territorio inglese da parte di studenti e lavoratori stranieri sono cambiate. Non c’è solo bisogno di unma anche di unache attesti la conoscenza della lingua inglese.Se il tuo sogno è trasferirti nel Regno Unito per, ecco una nostra guida basata sulle indicazioni date dal vademecum proposto dal, organismo dell'Università di Cambridge che si dedica all’organizzazione e alla gestione degliper la valutazione della conoscenza della lingua inglese.Latra ilè terminata ile dalilha dato il via ad unche privilegia lee ilrispetto alla provenienza di una persona. Come anticipato, infatti, chi decide di trasferirsi lì pero dideve certificare la, oltre a presentare unper il soggiorno prolungato. Per questo abbiamo pensato di proporti una rielaborazione della guida proposta dal, ente che si occupa proprio diin oltre 130 Paesi con un totale di 2.800 centri d'esame. Ecco tutto quello che devi sapere prima di fare le valigie.Se il tuo sogno è trasferirmi nele seguire un, devi categoricamente richiedere ile dimostrare le tueattraverso un certificato. L’ente dell’suggerisce che è necessario sostenere e superare un esame incluso nella lista). Tra questi vi è( International English Language Testing System for UK Visas and Immigration) per il quale è richiesto unper ciascuna abilità: ascolto, produzione scritta e comprensione scritta.Se hai sostenuto l’e vorresti trasferirti nelper intraprendere un, invece, puoi scegliere tra due opzioni: puoi richiedere il rilascio del visto attraverso la presentazione della certificazione Cambridge dioppure affidarti a uno degliriconosciuti per il visto e noti come "". Molte università, ad ogni modo, riconoscono laper il riconoscimento delle competenze linguistiche ed è dunque opportuno consultare i siti dei singoli istituti per avere maggiori informazioni sulle modalità di ammissione.Per lavorare nel, invece, è sufficiente dimostrare le proprie competenze linguistiche attraverso l’esamecon livello pari alin ciascuna abilità. Sono esonerati, però, coloro che hanno conseguito uno se il livello linguistico è stato già dimostrato in unaaccettata. Per dimostrate le competenze linguistiche, è opportuno consultare il sitoper ottenere informazioni complete e aggiornate. Le pratiche da portare a termine, però, sono diverse se ci si trasferisce nel Regno Unito per lavorare come. Nel caso di operatori sanitari sponsorizzati non è necessario sostenere alcun tipo di certificazione a meno che non venga espressamente richiesta dalla datore di lavoro. Per i professionisti sanitari non sponsorizzati, invece, è richiesto l’con una prova specifica per iloppure un