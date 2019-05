Europee 2019: dopo la Brexit, il Regno Unito può votare?

Sono trascorsi ormai 3 anni dal referendum che aveva stabilito il favore dei cittadini inglesi alla Brexit, eppure il voto per queste elezioni europee 2019 è esteso anche al Regno Unito.

Sebbene dunque la maggioranza della popolazione del Regno Unito abbia chiaramente espresso attraverso i voti, la volontà di voler uscire dal sistema dell’Europa, tuttavia a fine maggio parteciperà e condizionerà il funzionamento del prossimo Parlamento di Strasburgo, come scrive Ansa - Speciale Elezioni Europee 2019.

Perché nonostante la Brexit, gli inglesi possono votare alle europee 2019?

Come confermano le parole del parlamentare inglese, visti i tempi troppo brevi che separano dalleormai imminenti,(giorno di inizio delle elezioni in molti Paesi dell’Ue): ‘dato il poco tempo rimasto’ - prima del 23 maggio -‘è ormai malauguratamente impossibile portare a compimento la procedura legale' - dell'uscita dall'Ue - 'prima delle elezioni Europee'.Nonostante quindi, il vicepremier ha ribadito che l’obiettivo del governo rimane quello di, con la speranza di non arrivare a utilizzare l'intera proroga concessa dal Consiglio Europeo (dal 29 marzo previsto al 31 ottobre).L'indicazione di tempo ipotizzata da Lidington suggeriscecome data saliente