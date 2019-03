Sport e alimentazione, i segreti per essere più felici e sani

Curare l'alimentazione e fare regolarmente movimento può essere pesante per i più pigri. Ma è un circolo vizioso: meno ci prendiamo cura del nostro benessere, e meno siamo motivati. Eppure mangiare troppo "cibo spazzatura" ed eliminare lo sport dalle nostre attività quotidiane non è sempre la scelta giusta, non solo per il nostro fisico e la nostra salute, ma anche per il nostro umore!

Lo sapevi che fare sport e nutrirsi in modo sano aiuta a sentirsi più felici e ad avere più amici?

Eh, già, non tutti forse sanno quanti vantaggi ci sono nello scegliere un'alimentazione regolare e a fare movimento.

Forse è per questo che gli adolescenti italiani stanno ben lontani dalle buone abitudini. Come spiega la video-infografica di Ansa Europa - AgriUE, solo il 14,5% dei ragazzi e l'8% delle ragazze fino ai 15 anni fanno sport nella frequenza consigliata (1 ora al giorno, o attività più intense 3 volte alla settimana), e il nostro paese ha livelli di obesità infantile tra i più alti in Europa!



Per questo ogni anno la politica agricola europea finanzia 250milioni per la distribuzione gratuita di frutta e verdura nelle scuole, e l'UE appoggia le iniziative nazionali per promuovere lo sport e l'attività fisica.Scopri tutti i vantaggi di mangiare sano e fare sport guardando il video: