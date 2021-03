La Serie A su DAZN, la piattaforma streaming dedicata allo sport: tutto quello che forse non sapevi

Come funziona Dazn e cosa si vedrà della Seria A?

La piattaforma e il suo proprietario

Riuscirà a risollevare anche Dazn?

Per gli appassionati di calcio (e non) arriva un’importante novità:, grazie all’appoggio di Tim, non si troverà più sulla pay-tv satellitare ma. Questo “passaggio” dalla televisione satellitare al web è davvero molto importante dato che(che probabilmente conserverà tre partite a settimana) per entrare forse definitivamenteIl nostro Paese si sta dunque preparando a fare il salto di qualità con la banda larga e, si spera, che. Ma vediamo innanzitutto come funziona, la piattforma sulla quale da agosto 2021 e, per i prossimi tre anni, continueremo a vedere le partite.Leggi anche:è stato più volte definito il “Netflix dello Sport” dato che, come la piattaforma streaming dedicata ai film e alle serie tv,. Attraverso la sottoscrizione dell’abbonamento (che, per accogliere tutto il campionato italiano, dai 9,90 euro iniziali lieviterà intorno ai 30-35 euro) è possibile infattidel servizio, che include numerosi sport, da guardare in tutta comodità da qualsiasi dispositivo digitale: dalla TV allo Smartphone, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.. Quindi, in totale, 840 milioni di euro a stagione e circa due miliardi e mezzo in tre anni.è stato lanciato nel 2016 in Germania, Austria, Svizzera e Giappone ed è poi arrivato nel 2017 in Canada, in Italia e Stati Uniti nel 2018 e in Spagna e Brasile nel 2019. L’espansione su scala globale è però avvenuta nel 2020, quando, rafforzando l’impegno a diventare la principale destinazione sportiva nel mondo.Un obiettivo fondamentale che si è prefissato da tempo il suo proprietario:, nato nel 1957 in Ucraina ma cresciuto a Mosca e poi emigrato negli Stati Uniti nel 1978.Una fortuna, la sua, che inizia sicuramente con la vendita della sua partecipazione nell’azienda petrolifera TNK-BP, attraverso cui ha guadagnato 7 miliardi di dollari.Un’altra delle sue operazioni importanti è stata, grazie alla quale è diventato uno degli uomini più influenti del mondo dell’entertainment. Così, oggi, nel suo vasto portafoglio figurano nomi che per noi rappresentano la quotidianità comeNegli ultimi anni il miliardario 64enne non ha sbagliato quasi mai un investimento dimostrando di vederci lungo sul futuro, come nel caso del mercato musicale in streaming. Ad esempio,Nonostante i numerosi investimenti, però, il Gruppo DAZN ha fatto registrare perdite per 1,4 miliardi di dollari nel 2019. La grande crisi che ha colpito non solo la piattaforma ma anche altre realtà come Sky è però relativa al 2020 ed è dovuta, principalmente, alla. I due colossi nel 2020 hanno perso circa 2,5 milioni di spettatori a giornata.Dopo lo stop del calcio per più di tre mesi a causa del Coronavirus lo share è crollato del 40%: la media di telespettatori nel periodo prima della chiusura a causa della pandemia era di 6,5 milioni ma durante l’estate è calata a 4 milioni. Insomma, un periodo sicuramente non facile. Ma la vera domanda è un'altra:Lo sapevi che anche alcuni incredibili geni del passato andavano male a scuola? Scoprilo nel video!Paolo Di Falco