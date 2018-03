10 cose + 1 che forse non sapevi su Vincent Van Gogh

Tutti conosciamo tutti Vincent Van Gogh, uno degli artisti più importanti della storia recente, dalla vita contrastata e segnata dalla malattia ma dal talento straordinario. Il 30 marzo del 1853 nasceva in una piccola cittadina Olandese:

in quest’articolo, per festeggiare il suo compleanno, vi raccontiamo 10 cose + 1 che molto probabilmente non sapevate sull'artista olandese.

10. Le candele

9. L’orecchio tagliato

8. Notte Stellata

7. Il nome

6. Non è mai troppo tardi

5. Sporco e antipatico

4. Suicidio o Omicidio?

3. Non subito pittore

2. Rapporto con Theo

1. Il giallo perduto

1 bis. Caparezza

In una delle tante lettere scritte al fratello Theo, scrisse “Spesso ho l’impressione che la notte sia molto più viva e riccamente colorata del giorno”. Di dice che girasse per le locande di notte, lavorando ad alcuni dei suoi dipinti,, sul quale, tramite delle mollette, attaccava delle candele, che lo aiutavano con il disegno.fu grande amico di Van Gogh, ma il loro rapporto fu turbolento. Infatti, Van Gogh, visse per molti anni con Gauguin, durante una delle loro numerose liti, in un momento di delirio sidell'orecchio.Dipinto in una stanza d’ospedale, la "notte stellata" è un dei capolavori dell’artista, anche se Van Gogh in una lettera al fratello, rivela la suaper il quadro, dicendo "Non mi dice niente".L’artista crebbe vedendo ogni giorno una tomba con una lapide. Infatti, Van Gogh prese il nome "Vincent" del fratello maggiore, nato morto, seppellito vicino alla chiesa della, dove nacque e passò la sua infanzia.Iniziò la sua carriera di pittore, un po’ tardi si direbbe. Ma l’artista riuscì a recuperare gli anni perduti, producendo: così, prima della sua morte, realizzò più o meno, in soli 10 anni."Era sporco, vestito male, scontroso, non era per niente gentile e sembrava malato. Lo chiamavano'pazzo' ”Queste le dichiarazioni di, testimone oculare, nata nel 1875 che visse per molti anni ad Arles. Incontrò l’artista più volte, e morendo in età avanzata, riuscì a lasciare molte testimonianze riguardanti Van Gogh.Secondo il libro “Van Gogh: the life”, l’artista era apertamente contro il suicidio: per questo in realtà non si sarebbe ucciso, ma sarebbe stato colpito dallo sparo di un. La teoria trae le sue motivazioni dal fatto che sulle dita del noto pittore non è stata trovata, e inoltre non fu mai ritrovataCome già detto scritto in precedenza, Van Gogh cominciò la sua carriera d’artista all’età di 27 anni, infatti, precedentemente aveva provato a diventareVincent scrisse più dial suo caro fratello Theo, che invece - lui sì - era un mercante d’arte. Van Gogh, oltre a confidarsi con il fratello, gli chiedeva principalmente di farsi mandare, cosicché lui potesse continuare a realizzare le sue opere.Il caratteristico “giallo cromo” di Van Gogh, una sorta di firma pittorica dell’artista, con il passare degli anni è svanito. Infatti, molti dei suoi quadri non sono più lucenti come una volta, ma virano verso una. Riportarlo alla bellezza originaria, però, non è possibile, perché si rischierebbe di danneggiare i dipinti in modo irreversibile.Nell’album “Museica” del 2014, Caparezza ha realizzato il brano “Mica Van Gogh”, nel quale esalta l’artista contrapponendolo alle abitudinidella società odierna. Il video della canzone ha realizzato più didi visualizzazioni su YouTube.

Luigi Barbieri