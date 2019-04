Anche la pasta ha un DNA: la scoperta per il nostro futuro

Tra le scoperte più recenti è sicuramente da annoverare quella della mappa genetica del grano duro o più semplicemente del ‘DNA della pasta’.

Ma perché condurre uno studio proprio su questo? Lo scopo è molto semplice e lungimirante poiché si sono voluti scoprire i geni per poi ottenere varietà di frumento resistenti alla siccità e alle malattie e in grado di garantire allo stesso tempo sia la medesima abbondanza sia gli stessi principi nutritivi.

Inoltre, come ha sottolineato Marco Maccaferri, ricercatore dell’Università di Bologna, si è potuto identificare ‘le distinte firme del Dna che sono state importanti per l'evoluzione e la coltivazione del grano duro’ per poter poi comprendere anche dal punto di vista della genetica, i diversi tipi di frumento in commercio.



Il progetto di ricerca

ha coinvolto benappartenenti a sette Paesi, mentre in Italia gli enti protagonisti sono stati l’, mentre i risultati sono stati pubblicati sulla, patrocinata dal

L’importanza della scoperta

Laè sicuramente il principio cardine attorno a cui si è svolto tutto il lavoro di ricerca poiché grazie ai risultati è stato possibile identificare non solo le varietà di frumento ma anche:‘Se le temperature aumentano, c'è meno acqua e ci sono malattie diverse, non è più pensabile coltivare le piante selezionate 100 anni fa’, ha dichiarato cui con soddisfazione, la guida del gruppo di ricerca internazionale.Tra tutti è stato analizzatoriuscendo così a, la semola da cui ha origine la pasta.Attraverso questo percorso a ritroso gli studiosi hanno compreso come il grano duro sia l’, risalente ai circa 3.000-4.000 anni fa,Lo stesso Cattivelli ha aggiunto a tal proposito che ‘il miglioramento genetico moderno, con incroci e selezioni, ha portato al grano duro coltivato oggi. Questi passaggi hanno lasciato tracce nel Dna e noi le abbiamo identificate’.