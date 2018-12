Sciame meteorico delle Geminidi: Santa Lucia e Stelle Cadenti, curiosità e come vederle

Avete sentito anche voi parlare ultimamente dello sciame meteoritico delle Geminidi? Volete avere qualche informazione in più su questo spettacolare fenomeno? Volete sapere quando saranno visibili e cosa sono realmente?

Sciame meteoritico Geminidi: quando si può vedere?

Geminidi: le loro sono il 13 e il 14 dicembre

Cosa sono le Geminidi?

Per chi deciderà di sfidare il freddo, nuvole permettendo,, rivolgendo lo sguardo al cielo si troverà davanti uno. Infatti come ogni anno, in concomitanza con la, ecco che torna la, visibili fino al 15 dicembre, di solito.Per la quantità e per la bellezza, questo sciame di meteore è paragonabile alla pioggia di stelle cadenti che si verifica per, il 10 di agosto di ogni anno.Anche quest’anno questo magico fenomeno avrà luogo e sarà visibile dalla Terra.in cui si potrà godere al meglio lo spettacolo delleè la notte. A confermarlo èche assicura il via libera per l’osservazione delle stelle, sempre tempo permettendo."Le Geminidi sono in genere particolarmente evidenti tra il 10 e il 15 dicembre - commenta Paolo Volpini della Rai - e quest'anno le vedremo in maggior numero specie nella notte del 13-14 dicembre. Si dovrebbero vedere facilmente, dato che praticamente non ci sarà disturbo della Luna, già quasi al tramonto al crepuscolo serale".Le Geminidi sonocausato dall'. Sono attive dal 3 al 19 dicembre, col picco tra il 13 e 14 dicembre. Quindi sta tornando, come ogni anno lo spettacolo delle meteore natalizie.Il corpo progenitore delle Geminidi è stato scoperto solamente nel 1983, ma curiosamente, ma diche si ipotizza possa aver avuto uno scontro oltre l'orbita di Marte e si stia