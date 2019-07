Saldi: come fare shopping online senza rischi

L'e-commerce in costante aumento

Controllare che la connessione sia sicura

Chiudere le pagine con i malware

Non lasciarsi incantare da falsi prezzi

Arginare il pericolo del phishing

Puntuale come ogni anno, arriva nei primi giorni di luglio uno degli. In tanti, infatti, attendono questo momento per fare acquisti a prezzi ridotti. E se nella maggior parte delle regioni italiane gli sconti non sono ancora iniziati, in alcune (Basilicata, Campania e Sicilia) è già possibile acquistare agià dallo scorso weekend. Ma c'è chi proprio non ci pensa a fare lunghe file nei centri commerciali o nelle vie dello shopping. Sempre di più infatti sono coloro che preferisconoSe da una parte sono più comodi e rapidi, dall'altraPoiché sono molti i negozi e i siti di e-commerce che approfittano dei saldi per essere vetrina di convenienti offerte, il colosso, ben conscio dei rischi che si celano dietro gli schermi digitali, ha lanciato undove vengono elencatequando si vogliono effettuare. L’infatti è un fenomeno in crescita (+15%), praticato durante tutto l’anno che ovviamentegrazie anche alla velocità con cui si possono fare spese attraverso qualsiasi apparecchio dotato di connessione internet. Un recente sondaggio ha infatti dimostrato chedegli italiani è effettuato tramite. Come evitare allora i rischi maggiori della rete? EccoGuarda anche:Prima di concludere un acquisto online è necessario verificare che. Come? Basta controllare nella barra degli indirizzi che la stringa inizi cone che accanto presenti un(se si clicca sull’icona del lucchetto si apre infatti una finestra con la voce ‘la connessione è protetta’).Può accadere che mentre si naviga nella rete internet, appaia all’improvvisodopo aver cliccato su un link. Se ciò accade mentre si stanno per effettuare transizioni finanziarie, il sito potrebbe non essere sicuro in quanto affetto da(un software dannoso che interferisce con le operazioni dell’utente) in grado di innescare vere e proprie. In questi casi è meglio abbandonare la pagina e non dichiarare i propri dati.Prezzi troppo economici fanno gola a tutti, ma spesso è proprio la loro troppa convenienza che rende manifesta la truffa che c’è dietro. Si tratta infatti spesso diben architettati; in questi casi è consigliabileconsente di sottrarsi dall’insidia del, ovvero di un tentativo diche spinge gli utenti a fornirecome le password. Inoltre, per chi non vuole rilasciare i dati della carta di credito, Google consiglia di utilizzare servizi alternativi come