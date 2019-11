Quanti anni ha il tuo cane? La nuova formula per capirlo

Come calcolare l’età del vostro amico a quattro zampe

Avete mai sentito la leggenda che 1 anno per i nostri amici a quattro zampe corrisponde a 7 anni per noi umani?Se la risposta è sì, sappiate che questa credenza non ha alcuna base scientifica ed è stata definitivamente smentita dai veterinari nel 2008. E’ stato invece completato un nuovo studio chiamato “Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling of epigenetic networks” pubblicato su bioRxiv, un archivio online gratuito di articoli, dedicato alla biologia e alle scienze della vita. Volete sapere quindi il nuovo calcolo risultato di questa ricerca? Leggete le prossime righe!Il calcolo si basa su una stima media della vita dell’uomo di 70 anni e del cane di 12 anni. Ricordiamo però che, per ogni cane, a seconda della razza e della salute, è necessaria una stima diversa.Ma come si fa a calcolare l’età "umana" del nostro cane? Per usare la nuova formula, occorre moltiplicare il logaritmo naturale (ln) dell’età di un cane per 16, quindi aggiungere 31 [età umana = 16ln (età del cane) + 31]. In questo modo, ad esempio, si può vedere come un cane di 2 anni ha un’età equivalente a quella di un uomo di 42 anni.In seguito la differenza si riduce: un cane di 5 anni è l’equivalente di un essere umano di meno di 57 anni e un cane di 10 anni è l’equivalente di una persona di meno di 68 anni.Da osservare comunque che lo studio è stato effettuato su dei Labrador, cani quindi di taglia grande. In genere i cani di taglia più piccola hanno una vita più lunga di quelli più grandi.L’American Veterinary Medical Association afferma infatti che, per calcolare gli anni “umani” di un cane di taglia media, bisogna calcolare il primo anno come 15 anni umani, il secondo a 9. In seguito, a ogni anno di vita di un cane di taglia media equivale a 5 anni umani.