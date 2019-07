Primo Levi, 100 anni dalla nascita: le cose che non tutti sanno

Voti migliori in Scienze e non in Italiano

Le due anime di Primo Levi

Operaio in una fabbrica ad Auschwitz

I nomi dei figli: il richiamo ad una rinascita

Se questo è un uomo: la prima bozza ad Auschwitz

Se questo è un uomo: la difficile strada verso il successo

La morte: suicidio o incidente?

Ilin unain preda al dilagare della febbre spagnola e del Biennio Rosso, nasceva Primo Levi da genitori di religione ebraica. Saranno proprio le sue origini che lo renderanno un bersaglio privilegiato delle leggi razziali dal 1938, anno della loro emanazione, e che lo condurranno allaOggi 31 luglio 2019 si celebra ile per ricordare questo grande scrittore, molti potranno trovare interessanti alcune curiosità relative alla sua vita e alla sua attività.Nel 1934 Primo Levi si iscrive alo Massimo d’Azeglio di Torino: nonostante i buoni profitti scolastici, ottiene voti migliori nelle materie scientifiche e meno buoni in italiano. Proprio per questo, una volta diplomato, nel 1937 decide di iscriversi al. La sua passione per le materie scientifiche e la brillante media accademica raggiunta, lo porteranno nel 1941 a, anche se la votazione sarà contrassegnata da una marchiatura scritta che ne puntualizza l'appartenenza alla ‘razza ebraica’.Guarda anche:La mente scientifica dello scrittore non cessò mai di coesistere con le indiscusse doti di scrittura che col tempo lo elessero ad un classico della letteratura. La particolarità di quest’ha spinto la critica a definirla come quella propria di uno’. Consapevole dei suoi interessi e doti ambivalenti, è egli stesso che, in un’intervista del 1966, si definisce ironicamente un '', ovvero: ‘Io sono un anfibio, un centauro (ho anche scritto dei racconti sui centauri). E mi pare che l'ambiguità della fantascienza rispecchi il mio destino attuale.. Una è quella della fabbrica, sono un tecnico, un chimico. Un'altra, invece, è totalmente distaccata dalla prima, ed è quella nella quale scrivo, rispondo alle interviste, lavoro sulle mie esperienze passate e presenti’.Sarà solo nelinfatti che lo scrittore(Società Industriale Vernici e Affini) in cui ricopriva il prestigioso ruolo di direttore generale.Gli studi, il titolo accademico e la cultura di Primo Levi furono elementi che resero più sopportabili le dure condizioni imposte nel lager di Auschwitz. Impiegato inizialmente in una fabbrica di gomma, grazie anche alla conoscenza rudimentale della lingua tedesca che rendeva possibile una comunicazione di base, viene trasferito, in cui le sofferenze per la fame e il freddo erano sicuramente attutite rispetto agli altri luoghi del lager.Nel campo di concentramento conosceche diventa un punto di riferimento fidato in mezzo a tanta disperazione e disumanità. Era infatti un operaio che lavorava da civile presso una fabbrica di Auschwitz e che non solo lo aiutò a procurarsi qualche razione in più di cibo, ma fu anche un importante tramite nella corrispondenza di qualche biglietto con la madre.In memoria dell'amico,, Renzo e Lisa Lorenza, richiamano da vicino questa figura a cui Levi per tutta la vita rivolse, consacrando in questo modo il suo ricordo nella generazione successiva.Fra le mura chiuse del laboratorio di Auschwitz in cui lavorava ogni giorno, Levi sente il suo estremo bisogno di scrivere e sfogare il suo dolore imprimendo parole su carta. Ciò che ha subito e visto è troppo straziante per rimanere chiuso nel silenzio della sua anima, così proprio lì, attento a non farsi scoprire,: ‘, benché sapessi che non avrei potuto in alcun modo conservare quegli appunti scarabocchiati alla meglio, che avrei dovuto buttarli via subito, perché’.che venne pubblicato l’anno dopo dall’editore torinese De Silva,È solo nel 1955, anno in cui in Italia diventa predominante la sensibilizzazione verso le tematiche incentrate sui campi di concentramento, che la casa editrice, la cui pubblicazione avverrà nel 1958.che ne è conseguito, l’hanno consacrata adA 67 anni, Levi fu ritrovato esanime l’1. Se si è trattato di un tragico incidente o di un suicidio volontario, è un dubbio tutt’oggi irrisolto che probabilmente rimarrà tale per sempre.