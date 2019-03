Pi Greco Day: 10 curiosità che ti lasceranno a bocca aperta

Da molti studenti è temuto, altri invece ne sono affascinati. Una cosa è certa senza di ‘lui’ non avremmo dei cerchi perfetti. Se non hai ancora capito di cosa stiamo parlando allora vuol dire che la geometria, ma non solo, non è proprio il tuo forte. Stiamo parlando del famosissimo Pi greco, dietro al quale si nasconde una serie numerica che approssimata è uguale a 3,14. E proprio alla costante matematica è dedicata questa giornata. La data scelta, il primo Pi greco day risale al 1988 e fu voluto dal fisico statunitense Larry Show che organizzò l’Exploratorium di San Francisco, non è certo casuale: in base alla convenzione anglosassone infatti, il mese viene anteposto al giorno. Non ti è chiaro? La data di oggi per i nostri cari amici si scrive 3.14 proprio come il valore del Pi greco.

10. Cos’è il Pi greco

9. Archimede non fu il primo…

8. …ma neanche l’ultimo

7. Indispensabile per architetti e astronomi

6. Il Pi greco è davvero dappertutto

5. Senza di lui non ci sarebbero forno a microonde e lampade abbronzanti

4. La crostata simbolo dei festeggiamenti

3. Modi bizzarri per festeggiarlo…non solo oggi

2. Ha anche salvato una persona

1. Festeggia anche Albert Einstein!

Partiamo dall’abc. Il Pi grecousata anche in fisica, che viene indicata con la lettera greca π, pi appunto. La prima volta che si ‘incontra’ il Pi greco è nello studio del cerchio, perchéA scoprire, e quindi è con lui che dovresti ‘prendertela’, per primo il valore Pi greco fu Archimede ma non fu certo un’impresa facile. Il matematico e fisico infatti, usò poligoni regolari di ben 96 lati inscritti e circoscritti ad una circonferenza prima di arrivare all’attualeSei curioso di sapere quali sono le altre cifre? Eccoti accontentato: 3,14 159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971… direi che possono bastare non credi?Il noto matematicoquante volte il diametro di un cerchio può stare dentro il suo perimetro. Prima di lui infatticalcolando il π a 3,125,per i quali aveva un valore di 3,1605 maper loro Pi greco era uguale a 3.Dopo Archimedeche, attestandosi sul valore di 3,14 calcolò le prime 16 cifre decimali e poi i computer sono arrivati a calcolarne fino a 5 miliardi di numeri. Meglio però hanno fatto uno scienziato informatico americano,Una vera e propria fissazione per molti matematici. Il suo valore preciso è quasi impossibile da trovare…a meno che tu non voglia raccogliere la sfida!Impossibile costruire un arco, ma anche gallerie e tunnel perfetti lo sanno, bene gli architetti. Non sono però gli unici per i quali il Pi greco è indispensabile. Viene infatti usato per realizzare gliSe quindi vuoi intraprendere una di queste strade sappi che il Pi greco ti accompagnerà ancora, nonostante tu abbia smesso di risolvere problemi geometrici.SaiE quest’ultimo e dalla punta della tua testa? Non pensare a calcoli impossibili perché la risposta è semplice: 3,14. Si, hai capito proprio bene. Ma lo stesso valore lo si trova negli arcobaleni e nei cerchi che si formano quando getti un sasso nell’acqua.È proprio grazie allo studio Pi greco che scienziati e ingegneri sono riusciti aSi tratta delle onde utilizzate dal microonde con il quale scaldi il cibo ma hanno anche a che fare con le lampade abbronzanti. Se hai la mania dell’abbronzatura durante tutto l’anno, devi ringraziare il Pi greco se la tua pelle è scura anche nei mesi invernali!Non poteva essere che un dolce, ovviamente circolare, come laad essere preparato il giorno del Pi greco day. La scelta non è casuale. Durante la prima celebrazione infatti le persone che parteciparono all’Exploratium marciarono attorno ad un edificio e poi mangiarono crostate di frutta preparate per l’occasione. A distanza di anni la crostataUna giornata così particolare non poteva che prevederealtrettanto bizzarri. Qualche esempio? Ci sono competizioni di, quelle in cui vince chi ricorda più cifre decimali del π senza dimenticare leUn’altra curiosità poi è legata al fatto che ilnon solo oggi. Ad esempio ilfrazione che dà come risultato proprio 3,14 oppure ilche cade nel 314esimo giorno dell’anno. In quest’ultimo caso viene festeggiato il Pi Approximation Day. Quindi se vuoi far bella figura con la prof, segna anche questa data sul tuo diario!“Sia ringraziato il Pi greco”. Avrà sicuramentegiocatore di football americano accusato di aver ucciso sua moglie. Il suo difensore, però, riuscì ad invalidare molte prove tra cui quella del DNA. Cosa c’entra il Pi greco? Unusata per tracciare il DNA dell’assassino. Il giudice invalidò la prova e OJ Simpson si salvò!IlManlio Grossi