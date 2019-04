Pesce d’aprile: le curiosità e gli scherzi più famosi del 1° aprile

Siete pronti a fare e ricevere un bello scherzo? Eh sì perché oggi è il primo giorno di aprile e tutti stanno già architettando qualche bello scherzo da fare alle persone più credulone che hanno accanto! Ma come nasce questa usanza? Scopriamolo insieme!

L’origine e le curiosità del pesce d’aprile

Un pesce d’aprile…internazionale!

Pesci d’aprile Google

Pesci d’aprile BBC

Pesce d’aprile Ceres

Pesce d’aprile Eataly

Pesce d’aprile BMW

Pesce d’aprile Youtube

Pesce d’aprile del The Guardian

Pesce d’aprile Dmax

Forse non tutti sanno che. Ad offrire lo spunto fu un episodio accaduto nel XVI secolo, più precisamente, quando il re di Franciaadottòsecondo cui il capodanno si festeggia il 1° gennaio. Prima di questo momento infatti il capodanno era celebrato il 25 marzo quando banchetti e festeggiamenti si protraevano fino al 1° aprile.Questo cambiamento fu inizialmente respinto dalla maggioranza che continuò a scambiarsi regali secondo il calendario precedente, e per deridere la loro ostinazione al cambiamento, gli altri concittadini si divertivano ad inviare loro dei regali vuoti o ad invitarli a feste inventate e quindi inesistenti.Per ciò che riguardainvece,: a fine marzo/inizio aprile infatti il sole si allontana dal segno zodiacale dei pesci. Da qui il nome ‘pesce d’aprile’.Il pesce d’aprile insomma affonda le sue origini nella Francia del XVI secolo e, da lì si diffonde poi nella Germania degli Asburgo, e nel XVIII in Inghilterra e negli altri Paesi europei.Inè stato importato, a partire dagli sbarchi e dai traffici commerciali, per essere poi con il tempo diffuso e accettato da tutta la popolazione, dai ceti medio-alti a quelli più bassi.Tutto il mondo è infatti pronto a prendere parte alla divertente e giocosa ricorrenza: ‘’ in, ‘’ in, ‘’ nele in, ‘’ in, ‘’ inAl di là dell’area europea, questa usanza viene anche in altri Paesi transoceanici come gli Stati Uniti, l’India, il Brasile e il Giappone.Nel, che dura non uno ma due giorni, è consuetudine attaccare sulla schiena dei beffati(‘dammi un calcio’).Anchesono due i giorni in cui si estende il pesce d’aprile, in particolare la domenica e il lunedì prima della Quaresima, in cuiIninvece non ricorre il 1 aprile bensì un giorno prima, il 31 marzo in cui si onoraattraverso gli scherzi giocosi di tutti.Google il 1° di aprile si diverte spesso ad architettare scherzi a tutti i milioni di utenti che ogni giorno ne fanno uso.Nelinfatti lanciò l’invenzione di un nuovo collegamento Internet gratuito, anche se un po’ bizzarro: attraversoinfatti, grazie allo sfruttamento delle onde d’acqua nello scarico, era assicurataNelil motore di ricerca ha lanciato, ovvero una pagina web firmata Google che indicasseNelinvece è stata lanciata la, ovvero un’applicazione che avrebbe permesso di(proprio come Google Translate)La rassegna degli scherzi firmati ‘Google’ si conclude nelquando Google annuncia l’invenzione di ‘’, ovvero un’applicazione web in grado di permettere agli utenti di, semplicemente avvicinando il naso allo schermo con l’applicazione attiva.Anche la BBC, la più illustre e affidabile fonte di notizie britannica, neldiffuse un servizio didirettamente raccolti dagli alberi del Canton Ticino, incon la conseguente richiesta di molti utenti di questa bizzarra produzione agricola.Nella testata lanciò invece un servizio sulla scoperta di una nuova razza in Amazzonia diA volte però alcuni scherzi della BBC si sono rivelati profetici…è questo il caso ad esempio del, un lettore di canzoni portatile che,quando era stato annunciato era certo un miraggio da realizzare, ma che, un ventennio dopo è stato realizzato davvero, divenendo il nostro affezionatoUno scherzo tutto improntato sulè quello fatto dalla, noto marchio di birra danese, ai consumatori.Ilera stato infatti fissato il, una Soft Ale a base di lampone e zenzero, con una gradazione bassa, confezionata in una accattivante bottiglietta rosa!Ovviamente i consumatori, per lo più femminili, sono rimasti a bocca asciutta!Anche Eataly, una delle aziende alimentari più grandi e famose nel nostro Paese, non si è sottratta agli scherzi! Qualche anno infatti ha annunciato la notizia di una ‘mozzarella prodigio’ titolandola come una “”, capace diIl doppiosenso che desta la parola ‘bufala’, ha tratto in inganno molti utenti che hanno creduto allo scherzo.Di scherzi in tema la prestigiosa ditta automobilistica tedesca se ne intende e non poco, dato che nel corso degli anni ne ha proposti molteplici!Qualche esempio tra questi è quello delle scarpe per bambini che promettono una stabilità eccellente in ogni situazione, fari dai colori arcobaleno, specchietti a forma di ali, e un accessorio a forma di unicorno da poter posizionare sul cofano della propria macchina.Nel 2009 l’emittente web dei video più importante a livello internazionale ha deciso di prendersi gioco dei suoi utenti, costringendoli aper! La spiegazione che gli organizzatori diedero fu la seguente: “I monitor moderni offrono una migliore qualità di immagine quando vengono capovolti, un po’ come i materassi, che è consigliabile girare ogni sei mesi”.Il quotidiano britanniconelpubblicò uno studio distribuito in ben 7 pagine sulla scoperta dell’, ovveroche però in realtà non esistono; il nome rimanderebbe al carattere tipografico ‘Sans Serif’ (letteralmente ‘senza grazie’).Abbastanza recente è lo scherzo organizzato dal’emittente televisivanel: da uno spot lanciato per alcuni giorni su canale, la rete televisiva ha voluto lasciar intendere ai suoi telespettatori che…fino all’intervento dell’ironico chef Rubio che ha raffreddato ogni bollore strappando una risata al pubblico: “A zozzoni, ma che ci avevate creduto?”.