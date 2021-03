Pesce d'Aprile, frasi e scherzi tecnologici da provare

Pesce d’Aprile: dalla tradizione alle frasi divertenti

• Anche gli dèi amano gli scherzi. - (Platone)

• Apprezzo il pesce d’aprile dei vari Google, YouTube ecc… ma il preferito resta quello di carta che si faceva a scuola. - (itscetty, Twitter)

• Credo che sia quasi impossibile licenziare qualcuno il 1° aprile. - (Anonimo)

• E se il pesce d’aprile fosse in realtà il 2 aprile, e quest’oggi fossimo tutti vittima di un pesce d’aprile? - (Anonimo)

• I Maya sono gli unici a essere riusciti a fare un pesce d’aprile a dicembre. - (Fragmentarius)

• Il 1° aprile è finito. Possiamo smettere di ingannare gli altri per gioco e tornare ad ingannarli per sesso o per denaro. - (Anonimo)

• Il Pesce d’Aprile a molti quest’anno lo farà l’azienda: buste paga in inchiostro simpatico! - (Pausacaffe, Twitter)

• l pesce d’Aprile più bello l’ha fatto la mia ragazza dicendomi: “Ti Lascio”. Ahaha sta venendo troppo bene, non la vedo da 3 anni. - (Zziagenio78, Twitter)

• Mia nonna ha fritto anche il pesce d’aprile. - (foisluca84, Twitter)

• Volevo fare un pesce d’aprile ma non so se ne vale la pinna. - (tragi_com78, Twitter)



Pesce d’Aprile: scherzi tecnologici da provare

Lavuole che ilsi mettano in atto deglicon lo scopo di burlarsi di amici e familiari. Cadute improvvise, coppie che si separano, screzi tra amici o semplici telefonate con il numero sconosciuto: lospinge tutti a compierefacendo vivere anno dopo anno la bizzarra tradizione.Ecco delleda ri-postare sui social e deglida provare con amici e familiari.Ilè il giorno più atteso per chi ama faread amici e familiari. Questa stranaviene celebrata da secoli in tantissimi Paesi del mondo: dalagli, dallaall’, passando per. Se insi è soliti fare, nel resto dei Paesi elencati il Pesce d’Aprile può assumere diverse sfaccettature a seconda della cultura di riferimento. In, ad esempio, la ricorrenza è legala al “”, giornata in cui è in voga attaccare un avviso sulla schiena della propria vittima che recita “”. Se anche tu sei alla ricerca di frasi divertenti da ri-postare sui social o inviare sui gruppi con gli amici, ecco una nostra selezione tra quelle pubblicate da Aforisticamente Se il tuo obiettivo, invece, èe fare unoalla tua vittima favorita, perché non usare gli? Se i tuoi familiari non sono molto ferrati in ambito tecnologico, puoi iniziare con uno scherzo abbastanza: far credere loro che il tuo smartphone si ricarichi con il Sole. In che modo? Usando l’app “”. Se a casa hai un, invece, potresti far credere loro di riuscire a comunicare con il felino usando l’app “”. Se, invece, vuoi proprio farqualcuno, allora è opportuno usare “”, un’app che faa familiari e amici usando delle voci registrate. Infine, puoi usare “”, un'applicazione utilizzata per creare conversazioni false.