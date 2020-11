Palestre chiuse, gli esercizi per allenarsi a casa

Tecniche di yoga e rilassamento

Ginnastica e stretching

Fitness

Pesi ed esercizi per i muscoli

Cyclette e Tapis Roulant

L’ultimoemanatoha stabilitoper evitare il rischio di assembramenti fra gli spazi comuni o negli spogliatoi. La scelta di rafforzare ulteriormente le misure restrittive già vigenti, nasce dall’assoluta necessità di arginare la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese che, in base ai dati registrati ogni giorno, si fa sempre più critica e preoccupante.Le palestre, considerate pericolose per la propagazione dei contagi, sono state dunque colpite in modo diretto e immediato da nuovi e più drastici provvedimenti, costringendo milioni di iscritti agliSono molti infatti coloro che non vogliono rinunciare a restare in forma e che, con l’arrivo delle piogge autunnali e delle temperature più fredde, preferiscono fare esercizi a casa, scegliendo per lo più quelli che non necessitano di attrezzature particolari.Guarda anche:Peraccumulato ogni giorno, in mancanza deisolitamente disponibili nelle palestre, si possono fareanche nella propria casa. Basta infatti procurarsi un semplice,spegnere il telefono, concentrarsi, liberare la mente e con la giusta motivazione si può iniziare a praticare seriamente yoga.Per imparare a praticare correttamente questa disciplina, soprattutto se si è ancora inesperti, le risorse su internet possono rappresentare un grande aiuto. In particolare, tra le video lezioni che è possibile guardare su, quelle che riscuotono maggiore successo sono quelle di, insegnante di yoga certificata che gestisce il sito e il canale “”. In questo canale sono presenti molti video non solo con lezioni di yoga, anche per principianti, ma anche con video con, tutti accompagnati da accurate spiegazioni dei principi che regolano le tecniche su cui si fonda lo yoga.Una delle attività sportive più semplici da realizzare a casa è sicuramente quella rappresentata dallae dagliche possono essere eseguiti anche senza strumenti specifici. Anche in questo caso esistono moltissimiche spiegano le giuste tecniche dio esercizi dimirati all’Per coloro che non riescono a fare a meno di una buona dose settimanale o giornaliera di esercizi di questo tipo, su Youtube è possibile trovare video di personal trainer che spiegano ed eseguono sessioni di allenamento mirate per zone: quelli che riscuotono maggiore successo tra gli utenti sono “” e “” che vantano entrambi migliaia di follower tra gli sportivi.Anche ilnelle palestre solitamente raccoglie un gran numero di consensi, riscuotendo grande successo soprattutto fra coloro che desiderano praticare attività fisica finalizzata a. Fare fitness a casa è semplice e si può scegliere se praticarloo con l’ausilio diadatti a questo scopo come lae laPer i nostalgici della palestra, il canale “” è quello che più di tutti riproduce. Con i suoi 5 milioni di iscritti, i personal trainer di questo canale riproducono, ciascuna della durata di 20-30 minuti, scandendo a parole ogni movimento a ritmo di musica, esattamente come accade in palestra.La sala pesi in palestra è sempre molto frequentata, soprattutto da chi vuole avere muscoli impeccabili. Anche se difficilmente in casa si possiedono gli stessi attrezzi presenti nelle palestre, è comunque possibile sollevare pesi anche all’interno della propria abitazione attraverso l’uso dei, calibrati secondo le proprie esigenze.Per trovare la giusta carica motivazionale e per non rischiare di strappare qualche muscolo con un sollevamento di pesi errato, "" è un canale Youtube che propone video di, campione del mondo WNBF (World Natural Bodybuilding Federation) in cui mostracon l'ausilio dipesi e manubri.Un altro canale Youtube gestito invece dal personal trainer, accanto a video specifici sul sollevamento pesi, spiega e mostra come allenare i muscoli con esercizi dedicati aMolti possiedono in casa attrezzi più grandi e stabili simili a quelli che si trovano nelle palestre. Tra i più gettonati ci sono sicuramente quelli che aiutano a restare in forma ma anche a sviluppare muscoli come lae ilPer rendere più divertente e piacevole l’allenamento con lada casa può essere interessante provare a praticarlo sotto forma di. Per avere la giusta carica motivazionale, il canale "" ha reso disponibili diversi video in cui una personal trainer a ritmo di musica praticadi circa 30-40 minuti ciascuna, ovviamente a ritmo di musica.Anche ilè un macchinario presente in molte case per, se il freddo o le brutte giornate non permettono un allenamento all’esterno. Un esperto in materia di camminata veloce e di corsa è il preparatore atleticoche gestisce il canale Youtube “” in cui fornisce consigli di preparazione per quel che riguarda ogni aspetto della corsa anche di tipo "indoor".