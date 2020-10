Chi non mette la mascherina potrebbe essere "antisociale": lo studio

Lo studio sulla reazione alla pandemia

I risultati della ricerca: empatico e antisociale i due profili

Non indossi la mascherina? Sei “antisociale”

Rispetti le misure di contenimento e metti la mascherina oppure no? Rispondi a questa domanda e. Infatti tramite uno studio svolto da Science Direct , citato persino sull’autorevole testata britannica Independent e poi riportato anche dall’Huffingtonpost , si sono: “” ed “” proprio in relazioneMa scopriamone qualcosa in più.La ricerca, che per ovvi motivi, è stata svoltae si basa su interviste condotte su. A queste persone è stato sottoposto un questionario tramite il quale gli scienziati hanno volutoprovati dai soggetti in base ai sentimenti suscitati da altre persone. Tra i temi affrontati anche, in particolar modo in quest’ultimo periodo.Sulla base delle risposte fornite dagli intervistati: il primo, “”, si è dimostrato, tra le quali ovviamente figura anche la mascherina. Mentre il secondo profilo delineato è stato definito “” ed è statoMa come maie in generale l’essere restii all’adottare misure di sicurezza anti-Covid dovrebbe portare a essere “”? Ebbene, il profilo degli “antisociali” ha mostratotipici del(ASPD). I soggetti appartenenti a questo profilo hanno ottenuto anche punteggi più bassi in ambito di. Il profilo “”, al contrario, è risultatoe a punteggi minori nelle domande associate a tratti associati a disturbo ASPD. Proprio questo ha spinto: “Il team che ha condotto lo studio ha affermato di sperare che i risultati aiutino a convincere le autorità sanitarie a fare di più per educare le persone ai giusti comportamenti. Attraverso l’individuazione delle persone che presentano tratti di disturbo antisociale è possibile effettuare interventi volti a stimolare la consapevolezza dell’importanza ricoperta dal rispetto delle misure di contenimento”.