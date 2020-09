‘Next Stop Rogoredo’: storie di ragazzi sopravvissuti all’inferno della droga

Com’è nata l’idea di scrivere il libro?

La Tv così come i giornali ne hanno parlato tanto, descrivendolo come un vero e proprio luogo di perdizione, dove giovani e giovanissimi si recano in cerca di droga e sballo low cost. Una delle prime ad accorgersi di questi ragazzi, è stata una giornalista,La sua curiosità e la voglia di capire cosa stesse accadendo a quei tanti giovani che vedeva aggirarsi come ‘storditi’ nei pressi dellale hanno permesso di incontrare Carlo, Regina, Silvia e tanti altri che in quel bosco si sono persi.Non si è però limitata ad ascoltare, ha deciso anche di raccogliere le loro storie e trasformarle in unArricchito dalla prefazione di Alessandro Rodino Dal Pozzo, Presidente della Comunità San Patrignano, il libro vuole squarciare quel velo di indifferenza e paura che si pone tra noi e chi, a causa di un disagio all’apparenza non visibile, è entrato nele non riesce più ad uscirne. Noi di Skuola.net abbiamo voluto incontrare Micaela per capire la genesi del suo libro e comprendere meglio quali sono le circostanze che portano i ragazzi, spesso adolescenti, ad avvicinarsi alla droga. Anche perché gli adolescenti degli anni ‘80 e ‘90 erano bombardati di messaggi che se non altro creavano consapevolezza attorno a droghe pesanti come l’eroina, oggi invece sembra che non esistano più... Ma sappiamo che la realtà è ben diversa.“È stata quasi una cosa casuale in realtà. Io sono di Milano ma lavoro a Roma, quindi sono anni che faccio la spola tra queste due città. Ogni volta che arrivavo presso la stazione di Milano Rogoredo, notavo che c’erano sempre piùall’interno della stazione, spesso chiedendo soldi ai passanti. Tutti poi si dirigevano verso il parco che si trova proprio vicino la stazione. Era evidente che fosserotutti li potevano vedere, mi sono quindi iniziata a domandare“Secondo me all’inizio hanno sottovalutato la cosa, le persone avevano paura perché questi ragazzi, o comunque molti di loro, erano molesti. Così con un mio amico volontario, due anni e mezzo fa, abbiamo deciso di andare insieme nel parco, meglio conosciuto come ile lì mi sono trovata davanti una situazione che io non pensavo potesse esistere in nessuna città, tantomeno a Milano. E dopo quella volta sono ritornata, compresa la notte che descrivo nelSono stata lì diverse volte in due anni e mezzo, ormai conoscevo bene i ragazzi, ci ho parlato molto cercando di“Tantissimi, soprattutto all’inizio. C’erano ragazzi di 14 anni che mi hanno detto che andavano lì per noia, per trascorrere una serata diversa come se fosse divenuto di moda andare al boschetto. Per pochi euro, parliamo di due o quattro euro,quindi tutti avevano la possibilità di procurarsela. E così tornavano. Molti di loro, giovanissimi, avevano delleragazzi con la scabbia, oppure che iniziavano a perdere denti”.Un ragazzo, che poi è il protagonista del libro che ho conosciuto bene, mi ha raccontato che da alcuni esami che aveva fatto, nel suo sangue avevano trovato di tutto: metadone, morfina, cocaina”.“Quella del protagonista del libro, che io ho voluto chiamare Carlo. Lui ha iniziato da ragazzino con la cocaina, poi è passato all’eroina. Lui nonostante fosse un ragazzo sveglio, purtroppo è caduto nelNe era consapevole ma non riusciva ad uscirne. È una cosa cheAnche un’altra ragazza che ho incontrato mi ha confessato in lacrime che lei voleva sì uscirne ma proprio non riusciva”.Alcuni iniziano un pò per moda, altri per disperazione o addirittura per noia. Molti infatti mi hanno confessato che non sapevano cosa fare e quindi andavano lì per trascorrere una serata di sballo”.“Ci sono dei denominatori comuni, come ad esempio la solitudine.non hanno più amici, fidanzati. Si svegliano la mattina e pensano solo all’eroina, è totalizzante.si crea un rapporto conflittuale.”“Io ricevo molti messaggi sui social grazie a ‘Next sto Rogoredo’. Un ragazzo mi ha scritto, dicendomi che solo dopo averlo letto si è reso conto die ha deciso di contattare la Comunità San Patrignano”.ma ci sono dei segnali comuni, come mi ha confermato un papà che ha una figlia con problemi di droga, come ad esempio l’indolenza, la tendenza a isolarsi, oppure improvvisa aggressività”.“Appena terminerà l’emergenza sanitaria,il cui direttore ha scritto la prefazione del mio libro. Vorrei parlare con loro pere come si può uscire dal tunnel della droga. Io prima pensavo che le comunità fossero molto utili ma non immaginavo l’enorme lavoro che fanno su questi ragazzi e il grande sostegno che danno loro”.“Le persone tendenzialmente guardano questi ragazzi come se fossero dei delinquenti o dei mostri. E questo è sbagliato perchéNon bisogna fermarsi all’apparenza,E poi c’è bisogno che la società dia delle alternative a questi giovani, ci vorrebbero più luoghi di ascolto come Skuola.net”.