Bere il latte fa bene alla tua salute, scopri tutti i vantaggi

Chi non si è mai fatto un bel bicchierone di latte da piccolo? Poi, crescendo, si preferiscono altri cibi. L'unica occasione per bere latte è la colazione, ma tanti ragazzi, presi dalla fretta e dalla vita frenetica, la saltano. Eppure il latte e i suoi derivati sono alimenti preziosissimi per il nostro corpo, soprattutto in adolescenza, anche se non è sempre il cibo che preferiamo. Spesso infatti, per la merenda, ci rivolgiamo a dolciumi, pizza e junk food.

Ma in cosa ci aiuta bere il latte? Forse non tutti sanno ci difende dai malanni stagionali, fa bene alla pelle e tiene lontani dai chili di troppo.

Per questo durante tutto l'anno scolastico è attivo il programma Ue di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole. Sono stati destinati al progetto un totale di 250 milioni di euro dal bilancio Ue (circa 150mln per frutta e verdura e 100mln per latte e latticini) con l'obiettivo di superare i 30 milioni di bambini e ragazzi coinvolti in tutta Europa. Per l'anno scolastico 2018/19, l'Italia dispone di 20,9 milioni per la distribuzione di frutta e verdura e di 8,9 milioni per latte e prodotti lattiero-caseari.



E tu, assumi abbastanza latte e derivati?Scopri tutti i vantaggi di bere il latte e mangiare formaggi guardando il video di