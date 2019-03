Johann Sebastian Bach: 10 curiosità sul compositore tedesco

Oggi 21 marzo, avrebbe compiuto gli anni uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, Johann Bach. La sua musica è molto apprezzata dagli appassionati di musica classica e ancora oggi è utilizzata come colonna sonora in molti film. Andiamo a scoprire 10 curiosità sulla vita e sulle opere di questo compositore.

Bach e il mistero sulla sua data di nascita

Bach la sua famiglia



Per cosa divenne famoso Bach

L’inizio della sua fama

Bach, papà molto impegnato

Il carattere di Bach

Bach e una vita non sempre in libertà

Le sue musiche nei film

La sua musica nello spazio

Il doodle di Google

Dietro alla data di nascita disi è aperto un importante dibattito. Egli, infatti, nacque sì il, ma secondo ilche allora era seguito dalla Germania protestante. Secondo il, quello utilizzato ai giorni nostri e che già era stato istituito dalla chiesa nei paesi cattolici dell’epoca, egli sarebbe nato il, tuttavia, ha deciso di rendergli omaggio oggi in una maniera che scopriremo più avanti.fu il settimo e ultimo figlio in una famiglia che faceva della musica la propria ragione di vita. Il termine, infatti, ai tempi era visto come un vocabolo che significava musicista. Egli, dopo essere rimastoall’età di, apprese l’arte dal fratello maggiore.Egli nella sua vita fu famoso come organista, eppure è passato alla storia per le sue composizioni. Egli componeva molto rapidamente e alcune delle sue opere sono arrivate a noi sotto forma di spartito.iniziò a diventare popolare grazie a un musicologo del 1800, chiamato, che pubblicò una biografia sul compositore tedesco.nacque in una famiglia numerosa, ma lui stesso ne formò una ancora più grande. Egli ebbe infatticon due mogli differenti. Molti di essi, però si spensero appena dopo la nascita.non era certo una persona molto tranquilla. Egli, aveva une quando si irritava lo faceva capire chiaramente ai propri interlocutori.fu molto apprezzato da diversi personaggi importanti dell’epoca, ma non sempre., infatti, lo imprigionò per circa 30 giorni a causa delle sue dimissioni.Come già evidenziato in precedenza, le musiche dihanno avuto un successo incredibile anche nei secoli più recenti. Molti film, tra i quali c’èCome detto,ha scelto di omaggiare il musicista in una maniera rivoluzionaria. L’azienda ha deciso di pubblicare unche permette di comporre all'utente una musica e riprodurla con lo stile di. Tutto ciò grazie al, che risulta una novità lanciata da