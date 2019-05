Festa della mamma 2019: la data, frasi e idee su cosa regalare

Festa della mamma 2019: qual è la data quest’anno? Scorrendo il calendario si può subito individuare che la festa della mamma è alle porte in questo 2019, poiché cade domenica 12 maggio. Così come Pasqua, la Festa della mamma è una festa mobile, ovvero ogni anno cambia. Parlando della Festa della mamma, la data specifica dipende ogni anno da quando cade la seconda domenica di maggio mese mariano. La Festa della mamma, nello specifico, ha solo due costanti: cade sempre di domenica e sempre a maggio, che è anche il mese della Madonna, ovvero la madre di tutte le madri. Vediamo ora, in breve, le origini della festa della mamma e una lista di frasi e idee regalo per rendere felice la vostra mamma.

Festa della mamma: origini della festa

La Festa della mamma, che come abbiamo detto quest'anno è il 12 maggio, trova le sue origini nel culto antico della dea madre. La giornata che però celebriamo noi oggi, in realtà, ha origini molto più recenti che si possono far risalire all'Ottocento, quando Ann Reeves Jarvis, una pacifista, lavorava attivamente nelle campagne allo scopo di combattere la mortalità infantile dovuta alla costante contaminazione del latte che portava malattie. Una volta terminata la Guerra civile americana, Jarvis ha cominciato a organizzare delle feste della mamma per riconciliare le famiglie e gli schieramenti che, durante la guerra tra Nordisti e Sudisti, erano opposti. La festa fu ufficializzata a partire dal 1914, scegliendo la seconda domenica di maggio come data. Per quanto riguarda l'Italia, la data della Festa della mamma non è sempre stata mobile, ma cadeva sempre l'8 maggio. Solo recentemente è diventata mobile per adattarsi ad altri paesi, che festeggiano tutti la seconda domenica di maggio.

Festa della mamma 2019: le più belle frasi di auguri da dedicare

Ecco una serie di frasi, citazioni di autori famosi o anche di sconosciuti da dedicare alla mamma che hanno tutte qualcosa in comune: sono belle e possono essere associate a tutte le mamme del mondo.

“Ti amo davvero di amore profondo:

Sei la migliore Mamma del mondo!”

“Quanto tua mamma ti chiede se può darti un consiglio, è in realtà una frase retorica. Lei te lo darà comunque. Tanti auguri mamma.”

“Il nostro rapporto è troppo speciale. Auguri mamma, ti voglio bene.”



“Spero che tutti i giorni della tua vita siano pieni di sorriso e di soddisfazioni. Tanti auguri mamma per la tua festa speciale.”



“Tanti auguri per la festa della mamma al mio angelo custode.”

“Quando son giù e mi sento uno straccio

basta da solo un tuo semplice abbraccio

e io divento di nuovo un leone,

sono più forte e mi sento benone!

Grazie Mamma!”

“Sei una mamma fantastica e da grande voglio rendere i miei figli felici, proprio come hai fatto tu.”

“La mamma è quella persona che se ci sono 4 fette di torta da dividere in 5 persone, si inventa che non le sono mai piaciuti i dolci. Tanti auguri mamma.”

“Un mega abbraccio alla persona più importante della nostra vita: la mamma!”

“Grazie mamma per regalarmi ogni giorno la cosa più bella del mondo: il tuo dolce abbraccio.”

“Auguri alla persona che ha sempre visto in me solo il meglio, nonostante quello che io facessi.”

“Per non essere dappertutto nello stesso momento, Dio ha inventato le madri” (Antico Proverbio)

“La mamma è il mio rock” [A. Keys]

Regali e idee regalo per la Festa della mamma 2019

Vediamo ora alcune idee regalo per trovare la giusta ispirazione e scegliere il dono più bello per la vostra mamma: