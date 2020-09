Giornata internazionale della Pace: i premi Nobel più famosi

2012, doppio Nobel: all’Unione Europea

Oggisi festeggia la, una tematica che nell'ultimo secolo è divenuta una priorità sempre più fondamentale fino a toccare la sensibilità di tutto il mondo. A sottolineare la sua importanza, nel lontanoè stato istituito anche il prestigiosovinto, nel corso del secolo, da diversi personaggi storici che hanno lasciato un segno indelebile nel corso degli eventi, soprattutto per quel che riguarda il rispetto dei diritti umani.infatti questo ambito premio è stato assegnato a, tra cui 16 donne. Scopriamo quindi quali sono stati i dieci premi Nobel più famosi e storicamente salienti nel corso del Novecento e degli anni Duemila.Guarda anche:Nelil Premio Nobel per la Pace viene vinto dall’. Alla base della motivazione, la dedizione a favore della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani portato avanti per decenni dall’istituzione.Nel 2009, dopo solo un anno di insediamento alla Casa Bianca, il Nobel per la Pace è stato vinto da. Il motivo, l’impegno profuso nella diplomazia internazionale e nella cooperazione internazionale fra Stati.Nel 2005 l’e il suo direttore di allora, vinsero il Premio Nobel per la Pace, grazie all’attività svolta per frenare l’impiego dell’energia nucleare in attività militari.Per gli sforzi atti a creare un clima di pace in Medio Oriente, il Nobel nel 1994 venne assegnato aNel 1993ricevettero il Premio Nobel per la pace grazie al loro attivismo pacifico per contrastare l’apartheid e per aver contribuito ad instaurare forme di governo democratiche in Sud Africa.Nel 1990, per celebrare la fine della Guerra Fredda, il Nobel per la Pace venne assegnato al politico sovietico, nel 1989 ricevette il premio Nobel per la Pace per la sua contrarietà all’uso della violenza nella lotta del suo popolo per la liberazione del Tibet.Una dei volti religiosi cattolici più attivi nel mondo nel corso del Novecento è stata sicuramenteche nel 1979 ottenne il Nobel per la Pace grazie alle sue incessanti opere di carità nei confronti dei più poveri e dei più emarginati.Per il suo impegno nella lotta contro il razzismo negli Stati Uniti e per il suo attivismo per la salvaguardia dei diritti civili, nel 1964 il Premio Nobel per la Pace venne assegnato aIl primo Nobel per la Pace in assoluto venne assegnato nel 1901, anno della sua creazione, a, artefice delle convenzioni di Ginevra e fondatore della Croce Rossa.