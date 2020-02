Per una dieta sana, non dimenticare il latte!

Chi tiene molto a mantenersi in forma ed in salute con, dovrebbe sapere che è importantissimo integrare nella propria dieta laSecondo i nutrizionisti, si dovrebbero consumare 1/2 porzioni di latte o yogurt al giorno, e 2/3 porzioni di formaggi o latticini a settimana.Tuttavia non manca chi, spesso per convinzioni sbagliate, elimina il latte dai propri pasti.Le "fake news" sul latte riguardano allergie, intolleranze, cattiva digestione, per cui si arriva erroneamente a pensare che "il latte fa male"; in realtà, in assenza di reali disturbi, il latte è un alimento utilissimo per la nostra salute, in particolare per bambini ed adolescenti, che grazie ad esso sviluppano uno scheletro più forte.Questo video diracconta la politica agricola Europea per quanto riguarda l'educazione alimentare dei giovani: per l'anno scolastico 2019/2020 sono stati investiti, di cui l'Italia a ha avuto a disposizione 30 milioni.