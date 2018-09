20 anni di Google: dieci curiosità che forse non conoscevi

Tanti auguri Google! Il 4 settembre 2018 sono ben vent’anni che tutti noi utilizziamo Google come principale motore di ricerca per trovare la qualunque…e non solo! Vediamo insieme le dieci cose su google che forse non conoscevi, a partire dal fatto che – come tante delle grandi start up del nuovo millennio – Google nasce dall’idea di due studenti.

Nel caso specifico si tratta di Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell’Università americana di Stanford, California. Scopriamo di più sul motore di ricerca che così tanto ha influito sul nostro modo di navigare in rete.

10. Il nome google deriva da un gioco di parole

9. A Google lavorano anche le capre!

8. Google, paradiso dei lavoratori

7. 80 lingue nella Home

6. Forse cercavi…

5. Google ha una sua mascotte

4. I doodle di Google

3. Vuoi fare il traduttore? Chiedi a Google

2. Da dove arrivano i guadagni di Google?

1. È stato coniato un verbo che significa “cercare su google”

La parola da cui deriva e “”. Di che si tratta? È unche indica il numero iniziale 1 seguito da cento 0. Perché si chiama Google, allora? Per un errore di spelling! Se in origine doveva essere Googol, durante la registrazione c’è stato un malinteso…il cui risultato è Google come lo conosciamo!No, non è affatto uno scherzo questo. Nel 2009 Google fece scalpore con la notizia dell’assunzione diguidate da un. Per far cosa?! Il rumore dei fastidiosissimi tagliaerba disturbava a tal punto i braistorming del colosso che i capi decisero di assumere delle capre per aver cura del verde dell'azienda. La scelta fu una maniera consapevole diSe c’è una cosa per cui Google è veramente celebre, è ilche riserva ai suoi. Il nuovo impiegato di Google ha anche un nomignolo affettuoso,. Benefit,, i capi meglio valutati,vacanze pagate, tre pasti al giorno gratuiti…serve aggiungere altro?Sono ben ottanta le lingue disponibili nella Home di Google. Tra queste ce n’è sicuramente una che spicca…il! Che lingua è questa? Solo gli appassionati dilo possono sapere, dato che è la lingua creata per il telefilm e i film!A chi non è mai capitato di imbattersi nel messaggioe nei relativi suggerimenti del motore di ricerca? Quello che probabilmente non sapete è che quando Google introdusse questo messaggio ilda subito.Ebbene si, Google ha una sua. Chi è?, logigantesco che si trova nel quartier generale dell’azienda, in California.Cosa sono i? Si tratta dellevisualizzate nella pagina di ricerca in occasione di. Tanti di essi sono, ci si può giocare col mouse. Il primo risale al 1998, quando venne realizzato per il Burning Man Festival del Nevada.I migliori doodle, probabilmente, Google li riserva aldi ogni anno, quando il marchio si tra forma in divertenti alternative di se stesso. Alcuni esempi? Mappa dei pirati o, addirittura, il marchio del motore di ricerca avversario.L’azienda vanta, tra le altre cose, il. Un’opportunità davvero imperdibile per chi sogna di essere pagato traducendo.Sappiate che ben ildei guadagni del motore di ricerca più famoso al mondo deriva dalla. Di che cifre si tratta? Pensate che nel 2016 Google ha guadagnatodi euro…. Questo significa che una pubblicità sulla Home Page di Google potrebbe arrivare a costare 10 milioni. Assurdo, eh?Risale al 2006 l’ingresso del verbonei dizionari inglesi. Questa parola indica, appunto, l’azione di cercare informazioni su Google. L’equivalente italiano? Esiste, ed è. Lo useresti mai?