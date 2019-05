Festa della mamma 2019, le curiosità che forse non conoscevi

La Festa della mamma 2019 in Italia cade, come sempre, la seconda domenica di maggio, ovvero il 12 maggio quest’anno. Quali sono le curiosità sulla Festa della mamma che probabilmente non conosci, considerato anche che si festeggia in tutto il mondo e ogni paese ha le proprie usanze, tradizioni e i propri costumi? Scopriamo insieme le curiosità sulle origini della Festa della mamma e su come si festeggia nel il mondo.

Festa della mamma: origini e curiosità

Ecco una serie di curiosità sulla Festa della mamma che forse non sapevate: