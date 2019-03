Giornata Mondiale dell'Acqua: 10 curiosità che forse non conoscevi

Oggi 22 Marzo è la Giornata Mondiale dell'Acqua. Il World Water Day è stato istituito dalle Nazioni Unite nel 1992, per sensibilizzare e promuovere iniziative concrete per la tutela delle risorse idriche. Nel nostro piccolo possiamo fare molto per evitare gli sprechi e conoscere la risorsa acqua è il primo passo tutelare quest'importante fonte di vita.

Credete di sapere proprio tutto sull'acqua? Ecco 10 curiosità che forse vi erano sfuggite...

1. Quanta acqua!

2. Nuotare... ooh ooh

3. L'acqua? Un'extraterrestre

4. Sale e ghiaccio

5. L'acqua dentro di noi

6. Vuoi preparare un ghiacciolo? Usa l'acqua calda

7. Che sete!

8. Doccia? Purché sia veloce

9. Mangia e bevi

10. Per far tutto ci vuole l'acqua

Prima di lei si trova solo l’idrogeno allo stato elementare: H2.1.5 bilioni di chilometri cubi di acqua, ovvero 1.5 bilioni di trilioni di litri., grazie al cosiddetto Intenso Bombardamento Tardivo: l'acqua ha raggiunto il nostro pianeta grazie a comete ed asteroidi.. Il 2.1% è ghiacciata nelle calotte polari e solo meno dell’1% è l’acqua che beviamo ogni giorno.. La composizione varia nel tempo: un feto umano è composto al 95% di acqua per i primi mesi e al 77% al momento della nascita.: l’acqua calda congela più velocemente di quella fredda ma non ne si è ancora capita l’esatta spiegazione scientifica.di acqua all’anno.di 5 minuti.Per produrre 1 kg di carne, sono necessari 15’000 litri di acqua.Per realizzare una pinta di birra servono 150 litri d'acqua; per due fette di pane 100 litri e, per una tazza di caffè, 200.





Cristina Legnini