Søren Sørensen: chi era e cosa ha inventato

Oggi, 29 maggio 2018, Google ha voluto ricordare Søren Sørensen con un doodle. Il gioco molto semplice vede come protagonista lo scienziato che illustra vari oggetti su una lavagnetta.

Lo scopo del gioco è indirizzare gli elenti verso il loro pH (sinistra da 0 a 7, destra da 7 a 14). Ma chi era Søren Sørensen? E perché google ha voluto ricordarlo così?

Chi era Søren Sørensen?

Nasce a Havrebjerg in Danimarca, il 9 gennaio 1868, ed è considerato il padre del pH. Si laureò nell’ambita università di Copenaghen, i libri di storia lo ricordano per aver assunto la direzione del prestigioso Laboratorio Carlsberg. Egli si occupava di analisi di proteine e dello studio degli aspetti termodinamici della chimica delle proteine. Nel 1909 introdusse egli stesso il concetto del pH.Per chi non lo sapesse, il pH è una scala di misura dell'acidità o della basicità di una soluzione acquosa.