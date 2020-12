Capodanno, usanze e tradizioni del primo dell’anno che portano fortuna

Lenticchie a mezzanotte per tutti

La fine di quest’anno così strano e sfortunato finalmente si avvicina. Anche se per molti la fine di quest’anno non sarà un'occasione per fare festa a causa delle misure restrittive da rispettare, per tutti sarà certo un sollievo salutare un anno così nefasto nella speranza di un 2021 migliore e che per molti rappresenta la speranza di una vera e propria rinascita.Ma per accogliere in modo propizio il nuovo anno, quali sono lelegate alche da sempre sono considerate? Scopriamo dove nascono le usanze principali del nostro folklore che tutti ogni 31 Dicembre hanno l’abitudine di rispettare.Guarda anche:La tradizione delleè una di quelle irrinunciabili a Capodanno. Ma perché questi piccoli legumi sono considerati portatori di? Le origini di questo particolare accostamento non sono del tutto chiare poiché secondo alcuni le lenticchie sonopoiché sono legumi a lunga conservazione che contengono proprietà benefiche per il corpo e che per questo in situazioni di penuria, si sono rivelate estremamente utili alla vita umana. Altri invece propendono per l’accostamento delle lenticchie alle: mangiarle significa dunque trasformare simbolicamente i legumi in future monete.In mancanza delle lenticchie e con il medesimo significato, alcune persone sono solite mangiareche ricordano, per forma e dimensione, proprio le monete.A mezzanotte tutte le città si illuminano di tutti i colori con ie lungo ogni strada esplodono i fragorosi. Secondo la tradizione infatti i botti, i petardi e i fuochi sono propedeutici ache, spaventati dagli improvvisi e assordanti rumori, dovrebbero scappare lontano. Anche il rumore delche viene sparato ha la medesima funzione. L’usanza di(bicchieri, piatti, oggetti di vetro o ceramica) dalla finestra o per terra è rivolta adOgni film che si rispetti, ambientato nel periodo di festa natalizio o di fine anno, presenta almeno una scena con. Ma perché proprio questa pianta è associata all'e alla? Il vischio da sempre rappresentanelle tradizioni dei Druidi o in quelle degli anglosassoni che la associavano a, sposa di Odino e. Da questi miti e leggende scaturisce l’usanza di baciarsi sotto il vischio comeLanon può mancare nell’outfit perfetto di Capodanno sia per gli uomini sia per le donne. L’abitudine di indossare l’, deriva da: per iera una questione di onore e di coraggio poiché significava allontanare la paura del sangue e della guerra; ininvece lungo le pareti del palazzo imperiale venivano affissi stendardi rossi per propiziare fertilità e matrimoni. La nostra tradizione deriva dunque da queste usanze attestate già in età antica, anche se in epoca moderna ci sonoaffinché la biancheria rossa possa davvero portare fortuna: deve essere infattied inoltre, dopo averne fatto uso,