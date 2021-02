Capodanno cinese 12 febbraio: anno del bue, cosa significa?

Capodanno cinese: il 2021 è l’anno del bue

Festeggiamenti limitati a cusa del Covid

Oggisono iniziati i festeggiamenti del, una dellepiù importanti della tradizione cinese. L’non permetterà il normale svolgimento dellee il Governo cinese ha adottato una serie diper rimediare con il. Nel frattempo ètra i cinesi perché dopo l’anno funesto del topo è la volta del, animale simbolo dell’e dellaSi concluderanno venerdì 26 febbraio con lai festeggiamenti del, tradizionale ricorrenza della comunità cinese in tutto il mondo. Ilcinese prende vita dopo ile a differenza degli altri Stati la Cina dà da secoli grande significato al. Per questo il loro calendario va di pari passo con lo. Dopo l’anno funesto del topo, l’animale che simboleggia il 2021 è il. Secondo la tradizione chi nasce sotto questo segno ha una. Come l’animale omonimo, il nascituro sarànel lavoro e avrà un’nell’ottenere grandi successi.i nati sotto il segno del bue saranno persone disposte adgli altri e a creare un nidoper la propria famiglia. Per questo per tutti i cinesi il 2021 è interpretato come l’anno della, dellee della, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19.Per scongiurare la diffusione del virus, il Governo cinese ha deciso ditutte lee ha previsto deiper le famiglie che resteranno nella propria abitazione senza spostarsi e festeggiare con parenti residenti in altre zone. A colmare la mancanza delle celebrazioni pubbliche, sarà, tuttavia, ilcon la programmazione di eventi in. Come anticipato, i festeggiamenti si concluderanno con la, prima notte didel calendario cinese.