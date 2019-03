Otto divertenti frasi cinesi che devi conoscere

Studiare il cinese comporta tanta concentrazione e voglia di studiare . Si deve sempre ripassare e cercare di utilizzare la lingua il più possibile per non dimenticare le parole che abbiamo imparato. Certo, è stancante, ma a volte vedere la traduzione letterale di alcuni modi di dire cinesi ti può migliorare la giornata . Ecco quindi gli 8 modi di dire cinesi più divertenti.

1. 拍马屁 (Pāi mǎ pì)

2. 你皮子痒! (Nǐ pízi yǎng!)

3.落汤鸡 (Luò tāng jī)

4.傻蛋 (Shǎ dàn)

5.沉鱼落雁 (Chén yú luò yàn)

6.风声鹤唳 (Fēng shēng hè lì)

7.缘木求鱼 (Yuán mù qiú yú)

8.画龙点睛 (Huà lóng diǎn jīng)

“Ruffiano, “adulatore” o “leccapiedi” sono parole indicantiche tratta qualcuno congenerosamente, per entrare nelle loro grazie. In cinese si usa la parolaper indicare la stessa cosa ma la traduzione letterale della parola dice: “” può essere l’equivalente di questo modo di dire cinese. Se siad unaquesta vi può urlare controche letteralmente significa “”.Questo modo di dire viene usato quando ci sioppure si èsu qualcosa. Letteralmente significa “” oppure “”.A seconda del contesto in cui viene utilizzato e dalla persona a cui si dice, questo modo di dire può essere. Significa “”.In cinese non si dice “” ma “”.In cinese per dire che ti seipuoi usareche significa “”.In italiano si dice “”, in cinese è come “”.Per dire che una cosa è la “”, in cinese devi direcioè “”.

Adelina Stanciu