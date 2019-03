Cambio ora legale: come recuperare un'ora di sonno perso

Alle 2 del mattino della notte tra il 30 e il 31 Marzo cambia l'ora legale. Arrivederci ora solare che ci ha accompagnato per mesi: finalmente avremo un po' di sole in più, anche se con un po' di sofferenza iniziale. Ma tranquilli, alla fine anche questo è un segnale dell'estate che è sempre più vicina.

Cosa succede con il cambio dell'ora legale

Conseguenze del cambio dell'ora legale

Meno concentrazione più incidenti

Cambio ora legale: come affrontarlo

Le 2 del mattino del 31 Marzo, in realtà sono le 3. No, non stiamo dando i numeri, ma spiegandovi che tra il 30 e il 31 Marzo perdiamo un'ora di sonno: le lancette devono essere spostate un'ora avanti rispetto al solito. E questo significa che da qui fino a ottobre prossimo, esattamente all'ultima domenica, potremo godere tutti di un'ora solare in più rispetto ai mesi passati. E agli amanti della bella stagione, anche per il fatto che andremo a spendere meno di luce perché potremo usufruire di quella naturale.Insomma, più luce, meno costi, ma anche qualche fastidio. Infatti, come già annunciato qualche riga sopra, stamattina abbiamo perso un'ora di sonno e, per chi ancora non lo sapesse, il sonno non si recupera. Secondo uno studio dell'Università La Sapienza di Roma, fare il cambio all' ora legale potrebbe avere qualche conseguenza negativa sul nostro organismo. Potremmo avere qualche piccola emicrania, sentirci affaticati e non riuscire a studiare bene a causa del calo di concentrazione. Ma non solo., specie in chi di voi è abituato ad andare a dormire tardi.E queste sono solo le. Oltre al calo di produttività che potremmo avere sul lavoro, a scuola o all'università,, causa un aumento degli incidenti stradali. E non finisce qui. Addirittura, uno studio dell'Università del Michigan ha dimostrato che. Per fortuna, quest'anno il lunedì dopo il passaggio all'ora legale capita proprio di Pasquetta.Che cosa fare quindi? In realtà,, avremmo dovuto andare a dormire presto e alzarci un po' prima nei giorni scorsi, proprio per abituarci gradualmente al cambiamento. Non lo avete fatto? Don't worry, potete correre ai ripari aumentando l'attività fisica da fare in questi giorni ed evitando di mangiare troppo. E poi bevete tanto, vi aiuterà ad affrontare lee ad affrontare il clima che diventerà, via via, sempre più caldo. E poi l'arrivo della bella stagione farà il resto.

Serena Rosticci