18app: i consigli dei tuoi Vip preferiti per spendere il Bonus Cultura

Anche quest’anno quasi 500.000 18enni possono usufruire del bonus cultura, ovvero la possibilità di spendere 500€ in musica, libri, spettacoli, concerti e musei, attraverso l’iscrizione alla piattaforma 18app.

Alcuni vip italiani, in collaborazione con Amazon, hanno fornito la loro opinione riguardo agli acquisti che si sarebbero concessi se avessero avuto questa opportunità. Vediamo i loro suggerimenti!

Emis Killa

Francesco Sole

Sfera Ebbasta

Lo Stato Sociale

Il rapper consiglia ai suoi fan diciottenni il librodi Roberto Saviano, ma anchedi Kahlil Gibran. Per quanto riguarda invece la musica, tra gli album preferiti troviamodi The Notorious B.I.G. edel rapper americano Kendrick Lamar: perché non provare?Il libro di poesiedi Wislawa Szymborska e l’ultimo album della cantante Francesca Michelin,, sono invece tra i prodotti che il poeta del web Francesco Sole avrebbe acquistato se avesse avuto a disposizione il Bonus Cultura. Le altre scelte? Tra i volumi, c'è anchedi Paulo Coelho, edi Gio Evan. Per la musica, l'ultimo di Ed Sheeran,di Brunori Sas edi Coez.L’eccentrico Sfera Ebbasta consiglia,invece,di DJ Semtex, un libro a lui molto caro che racconta la storia del rap. Non solo: nella sua libreria non mancadi Mike Tyson, e. Non possono mancare delle dritte musicali. Tra gli album da comprare,di Migos,di Lil Uzi Vert edi Travis Scott.I ragazzi del gruppo rivelazione della scorsa edizione del festival di Sanremo dichiarano che avrebbero speso il bonus in tanta musica italiana, tra cui i dischidi Lucio Dalla edi Cesare Cremonini. Non manca però la musica straniera, comedi Lcd Soundsystem edi Linton Kwesi Johnson. Tra la letteratura consigliata,di Paul Auster,di Nick Hornby,di Wu Ming.

