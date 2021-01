7 cose che gli universitari vorrebbero trovare nella calza della Befana

I regali che gli universitari vorrebbero all’interno della calza della Befana



Una pioggia di CFU gratis che non fa mai male!

Scoprire che per l’esame che stanno preparando il libro che non hanno letto e che sono convinti sia programma d’esame in realtà non verrà chiesto loro dal prof!

Poter tornare ad affollare le aule e la città universitaria, anche solo per fare nuovamente due chiacchiere con i compagni di corso davanti al distributore del caffè.

Che il prof al quale si è scritta quell’importante mail in vista dell’esame non ci metta due secoli e mezzo a rispondere, ma giusto un paio d’ore!

Scoprire che le lezioni del prossimo trimestre sono perfettamente organizzate e suddivise durante la settimana, senza ore di buco moleste o spiegazioni che potrebbero arrivare fino alle 21.00 di sera.

Che il prof capisca finalmente come usare correttamente il pc per fare le lezioni a distanza in modo decente e non inquadrando solamente la sua narice destra.

Un 30 e lode, che sicuro non si rifiuta mai!



L’anno nuovo è iniziato da neanche una settimana: ma oggi non è giornata per, ma per godersi. Infatti nel giorno dell’si possono mettere da parte i libri eQuali sono i doni che glivorrebbero trovare nella calza quest’anno?Cosa potrebberoquest’anno? Scopriamolo insieme: