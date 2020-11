Amazon avverte: ordinate i regali di Natale in anticipo

Regali di Natale su Amazon? Meglio ordinarli in anticipo

Le parole di Jeff Bezos sui regali di Natale

Come scegliere i regali di Natale su Amazon

Amazon, il colosso dell’e-commerce mondiale,Dunque sembrerebbe che la multinazionale della consegna a domicilio abbia fatto sapere ai suoi clienti diper pensare ai regali di Natale.Scopriamo qualcosa in più.Le opzioni “consegna in giornata” e “consegna domani” potrebbero non durare a lungo su Amazon,, considerando un possibile secondoalle porte. E proprio per questo il colosso dell’e-commerce. E anzi, durante la videoconferenza per discutere l’andamento del terzo trimestre con gli investitori, il CFO diha specificato che per i regali di Natale è meglio “ordinare in anticipo quest’anno”.A intervenire in merito di acquisti sotto le feste è stato proprio fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, in un’intervista rilasciata al Financial Times , nella quale ha dichiarato che: “Stiamo vedendo più clienti che mai fare acquisti in anticipo per i loro regali di Natale, il che è solo uno dei segnali che questa sarà una stagione di festa senza precedenti", ha detto. E dunque, anche Brian Olsavsky ha aggiunto che, proprio perché all’interno dell’azienda di e-commerce “Saremo tutti tesi”, “è vantaggioso per il cliente, e probabilmente per le aziende, che le persone ordinino all'inizio di questo periodo."Ma come fare un buon regalo di Natale cercando tra le pagine di Amazon?: leggi semprema cerca le esperienze di persone che l’hanno già provato. In secondo luogo,, per farti un’idea del valore che quell’oggetto ha anche al di fuori del sito Amazon. Infine, ma pensa a cosa potrebbe apprezzare la persona che dovrà ricevere il regalo,