Adotta un alveare e salva le api dall'estinzione: puoi fare tutto online

Adotta un alveare con 3Bee

Sensori pere un'applicazione per analizzare condizioni meteo, produttività, livello delle scorte e fioriture circostanti. Sono gli, dell'azienda comasca 3Bee, che si è aggiudicato0, che prevede finanziamenti milionari per le piccole imprese europee. La Pmi comasca è tra i beneficiari del bando anche grazie al. Lo riportaIn due anni di attività,ha venduto 1000 dispositivi sviluppando un network di 10.000 apicoltori in tutta Italia che usano e aiutano a sviluppare. Grazie al network è stato avviato un programma di ricerca, sviluppo ed economia circolare chiamatoche permette a chiunque di adottare a distanza e monitorare da remoto un alveare ricevendone a casa il miele.