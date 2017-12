10 vip che andavano male a scuola

Alcuni non si sono mai impegnati, altri ci hanno ripensato da grandi mentre diversi di loro hanno proprio. Le celebrità che oggi vantano una vita fantastica e senza problemi quando sedevano fra i banchi di scuola non erano così felici. Ma come spesso accade, hanno fatto della ribellione un pregio o, meglio, un lavoro. Diventando oggi tra i personaggi famosi più pagati di sempre. Ecco

10. Kristen Stewart

L'attrice statunitense conosciuta al pubblico per l'interpretazione della protagonista Bella Swan nella saga di Twilight, non era un'ottima alunna. Odiava la scuola e aveva seri problemi con i compagni di scuola. Ha lasciato gli studi per fare l'attrice e ha continuato a studiare in casa.

9. Johnny Depp

Dall'animo selvaggio già dalla tenera età Johnny Depp non è mai stato regolare negli studi. Ha preferito infatti buttarsi sul lavoro intraprendendo qualsiasi attività gli capitasse.

8. Britney Spears

La cantante pop, conosciuta per essere anche ballerina e attrice ha lasciato il liceo per la carriera. Ma dopo che ha notato di non saper aiutare il figlio Preston a fare i compiti di matematica ha detto di essere indecisa se risedersi fra i banchi di scuola.

7. Riccardo Scamarcio

"Ero un disastro a scuola". Non usa mezzi termini l'affascinante attore Riccardo Scamarcio. In un'intervista a starlit.tv ha confessato di non esser mai stato capace a seguire le regole imposte dagli insegnanti.

6. Fedez

Ai microfoni di Urban post anche Fedez ammette di non esser mai stato un ottimo studente. "In quarta superiore ho mollato la scuola; facevo il liceo artistico, non andavo male a parte la disciplina. Ma avevo puntato sulla musica"

5. Justin Bieber

Il cantautore, musicista e attore canadese ha confessato di non aver mai apprezzato scrivere e leggere. In compenso c'è un aspetto che non gli dispiace affatto: osservare il mondo. Proprio come un vero artista.

4. Ryan Gosling

Attore molto amato dal pubblico femminile, Ryan Gosling non è mai stato un secchione. Ebbe anche problemi con i coetanei e per questo studiò a casa.



3. Cameron Diaz

Problemi al liceo anche per la meravigliosa Cameron Diaz. Iniziò molto presto la carriera di modella, dove ottenne risultati decisamente migliori per poi arrivare a recitare.



2. Brad Pitt Angelina Jolie

Se Brad Pitt non ha mai concluso gli studi di giornalismo, Angelina Jolie non era da meno. Non è mai andata al college.

1. Paris Hilton

La biondissima ereditierà ha avuto molti problemi per raggiungere il diploma. Ma non è tutto. Non è mai stata neanche brillante in condotta, dato che è stata anche espulsa dalla scuola.

Serena Santoli

Follow @SerenaSantoli