Le 10 università più famose dei film

Le università più famose: la lista

Moltesi distinguono per i loro eccellenti programmi di studio, il loro prestigio internazionale, per la storia, per i grandi ambienti accademici o semplicemente per la loro popolarità! Ecco quali sono le università e i college più famosi del mondo grazie ai film che sono stati girati al loro interno.Dall’ad quella di, passando perEcco la lista delle università più famose secondoÈ conosciuta per essere la prediletta dagli studenti internazionali: ha infatti studenti provenienti da 150 paesi e fa scambi e progetti di ricerca con altre 300 università nel mondo. I suoi portici, la sua biblioteca principali e altri interni hanno fatto da sfondo a diversi film: Inception, Batman Begins e La Mummia, Il Ritorno.Il campus al momento comprende 163 edifici sparsi per un'area di 1,7 km², nella parte occidentale di Los Angeles. Le commedie e le serie a tema vita universitaria al suo interno sono: Professore Matto (1995), il telefilm Buffy the Vampire Slayer, Legally Blonde (2001), Old School (2003) e American Pie 2 (2001).Dal 2005 è sede della USC Shoah Foundation Institute, fondazione creata da Steven Spielberg per la raccolta delle testimonianze audio-video dei sopravvissuti della Shoah. Il campus ha ospitato diversi classici di Hollywood come Forrest Gump. Qui sono state girate anche molte scene Il Laureato (1967), pezzi di Ghostbusters (1984), Road Trip (2000) e dei telefilm The O.C, Scrubs e Il Principe di Bel Air.Sono stati assegnati 101 premi Nobel in varie discipline a ricervatori, professori o ex allievi di questa università. Proprio durante una gita alla Columbi, Peter Paker, eroe di Spiderman, è stata morso dal fantomatico ragno. Qui si sono state anche girate scene di Se mi lasci ti Cancello (2004), alcune scene corali di West Side Story (1961), Gossip Girl, e Still Alice (2014).Secondo la leggenda venne fondata da alcuni studenti nel 1209, dopo essere fuggiti da Oxford a seguito di una lite coi locali. Qui sono state girate scene di “Sherlock Holmes: Gioco di Ombre” (2011), “Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero” (2010). L’ultimo film ambientato nei pressi dell’università è La teoria del tutto (2014), pellicola che racconta la storia di uno dei supi studenti più illustri: Stephen Hawking.È la quarta università più antica d'Europa, dopo le tre antiche università italiane di Parma, Bologna e Padova. Nei suoi edifici hanno fatto da sfondo in scene di X-Men: First Class (2011), Il Domani Non Muore Mai (1997), La Bussola D’Oro (2007) e The History Boys (2008). Qui sono state girate anche diverse scene di Harry Potter.È stato il luogo di nascita della ricerca sull'insulina e sulle cellule staminali e del primo microscopio elettronico funzionale. Ci sono 44 biblioteche per un totale di oltre 13 milioni di volumi in 128 lingue. Qui sono state girate alcune scene di Mean Girls (2001), L’Incredibile Hulk (2008), Total Recall (2012) e il recente Enemy (2014).È definita come la prima "università di ricerca" del paese e la sua storia è stata ispirata principalmente dall'Università di Heidelberg e dal modello di insegnamento tedesco di Wilhelm von Humboldt. Qui sono state girate alcune scene di The Social Network (2010), The Invasion (2007) e House of Cards.Sebbene in origine fosse un'istituzione presbiteriana, l'università non è più confessionale e non richiede alcuna dichiarazione religiosa ai suoi allievi. Qui sono state girate alcune scene di Dottor House, A Beautiful Mind (2001) e Transformers – La vendetta del caduto (2009).Attualmente l'edificio ospita il Trinity College of Music ed è sede dell'University of Greenwich. All’interno dl campus sono state girate scene di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2007Thor: The Dark World (2013) e Il Discorso Del Re (2010).