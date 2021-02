Le regioni che potrebbero cambiare colore dal 15 febbraio

Regioni a rischio zona arancione dal 15 febbraio

Quali sono le regioni a rischio zona rossa?

Spostamenti fra regioni dal 15 febbraio?

Siamo a venerdì, e quindi, come ogni settimana ricomincia ilin attesa delle decisioni definitive del Ministero della Salute che nella serata di oggi dovrà stabiliresi tingeranno nei prossimi giorni le regioni italiane. In generale dalle ultime rilevazioni si è osservato, e quindi molte sono le regioni che potrebbero tingersi di colori più: scopriamo quali sono le regioni a rischio.Se fino a questa settimana le regionisono state, dalla prossima settimana sono molti i territori che potrebbero tingersi di arancione. Infatti, come riportato da Fanpage.it , è atteso per il 15 febbraio il passaggio in zona arancione di Toscana, Abruzzo, Provincia autonoma di Trento e Liguria, che si aggiungono all’Umbria. Mentreperdono un gradiente tornando a essere. Per quanto riguarda il, nonostante abbia un Rt superiore a 1, e numerose zone rosse al suo interno,anche questa settimana, anche se l’ultima parola spetta come sempre al Ministero della Salute. Le altre regioni attualmente gialle dovrebbero rimanere tali.Mentre invece tra i territori con il maggior numero di contagi troviamo, attualmente in zona, anche sein base a un’ordinanza regionale firmata dalla governatrice Donatella Tesei. Si aggiungono anche Chieti e Pescara ai comuni umbri e ai ai 17 comuni del Molise attualmente in zona rossa.Inoltre va segnalato come, con l’arrivo della prossima settimana dovrebbe, che aveva come data di. Tuttavia, da quanto riportato da SkyTg24 , sembrerebbe sempre più probabile che questo divieto di spostamenti interregionali possa propagarsi. "L'orientamento della Conferenza delle Regioni è di richiedere di prorogare il Dl che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla", ha dichiarato sempre a SkyTg24 il, Stefano