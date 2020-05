Gli sport nella scuola americana: come funzionano?

Come funzionano le squadre sportive della scuola americana?

Come entrare in una squadra in una scuola americana?

Come la maggior parte di noi sanno gli americani tengono alle scuole sportive dei propri istituti. Infatti, una volta che si inizia la high school, i ragazzi iniziano a fare sport a scuola, non hanno bisogno di iscriversi in palestra o in una squadra di calcio o basket come facciamo noi, e far parte della squadra della scuola è considerato un grande onore! Ecco la mia esperienza durante il mio anno negli USA come exchange student.Le squadre si dividono in 3 livelli (Freshman, Junior Varsity e Varsity), e l’anno scolastico viene diviso in 3 stagioni (Fall, Winter e Spring) che sono il periodo dell’anno in cui si pratica lo sport. Il livello più basso e’ quello dei Freshmen, che sarebbero gli studenti del primo anno: infatti negli Stati Uniti si hanno 4 anni di liceo e i ragazzi sono divisi in 4 gradi (grades). I Freshman sono gli studenti del primo anno, Sophomores il secondo, Juniors il terzo e Seniors l’ultimo. Il secondo livello e’ quello della Junior Varsity dove possono giocare tutti i gradi, e consiste nella squadra peggiore, mentre la Varsity e’ la squadra con i giocatori migliori della scuola. Gli incontri sportivi tra teenagers sono molto più frequentati negli Stati Uniti che in Italia, tuttavia dipende anche dalla bravura della squadra.Per esempio, la squadra di football della scuola che ho frequentato durante il mio anno da exchange student era tra le migliori 8 del Missouri e le partite erano sempre frequentatissime!Dipende molto anche dagli sport però, gli sport più seguiti sono football americano e pallacanestro per i ragazzi, mentre tra le ragazze sono abbastanza frequentati pallavolo e softball (baseball femminile).Per entrare in uno sport di squadra bisogna fare i “tryouts” all’inizio di ogni stagione. I tryouts sono semplicemente dei provini che durano 5 giorni dove gli allenatori scelgono i giocatori migliori e fanno le squadre. Per gli sport singoli tipo tennis, wrestling e atletica di solito non si deve superare una selezione.Queste selezioni, come ho già scritto, durano solo 5 giorni: quindi è bene informarsi prima dell’inizio della stagione su come partecipare alle attività sportive perché quella sarà l'unica opportunità di far parte di una squadra. Le informazioni sono di solito facilmente reperibili sul sito della scuola.Spero di essere stato d'aiuto con questo articolo! Personalmente consiglio molto di fare sport almeno una volta durante l’anno negli USA, perché gli sport come ho detto durano solo 3 mesi per via delle stagioni, anche perché sono il metodo più semplice e veloci per stabilire legami con le persone, almeno nel Nord America. Per esempio, gli amici che ho conosciuto negli Stati Uniti sono compagni di palestra e della mia squadra di basket.Federico Catani