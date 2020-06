Cosa fanno i ragazzi americani nel tempo libero?

Come passano le serate i ragazzi americani?

Almeno una volta noi tutti ci siamo chiesti se la vita degli adolescenti americani che vediamo nei film è quella che i ragazzi vivono veramente. Ovviamente dipende dalle città e soprattutto dalle zone in cui i ragazzi vivono. Quindi io, che ho partecipato per un anno al programma di exchange student in America, parlerò di come io con i miei amici passavo il tempo libero.Io ho vissuto. Non c’era troppo da fare, la città era molto piccola, circa 15.000 abitanti, che soprattutto per me che sono abituato ad una città come Roma sono veramente pochi. Tutti i ragazzi che ho conosciuto, anche se uscivano con comitive diverse,Ecco allora come passano le serate i teenager americani.Le cose più comuni sono andare a mangiare fuori, di solito in qualche Fast Food. Raramente gli adolescentivanno a mangiare in ristoranti veri e propri con gli amici. Dopo la cena si passava un pò di tempo a chiacchierare. O si rimaneva in macchina a parlare, visto che i ragazzi in America prendono la patente a 16 anni in media - dico in media perché l'età può variare da Stato a Stato - oppure si andava a casa di amici a stare li per la serata e qualche volta anche per la notte.Durante la serata principalmente si gioca ai videogiochi e molto spesso si rimane a dormire insieme. Una differenza che ho notato è che il giorno in cui gli adolescenti escono con gli amici non è solitamente il sabato, come in Italia, ma il venerdì, dato che nel weekend si passa spesso del tempo con la famiglia.Ovviamente tengo a precisare che questa è stata la mia esperienza personale e deve essere presa con le pinzedato che le abitudini cambiano da città a città e da Stato a Stato, ma d’altronde funziona allo stesso modo anche qui in Italia.Federico Catani