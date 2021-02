Un anno negli USA: il sogno del college americano

blogger@skuola.net o clicca qui Questo articolo è stato scritto da Federico, studente e blogger. Se ti piace scrivere e vuoi far parte anche tu del nostro team di blogger, scrivi a

Ogni ragazzo in America, sin da piccolo, desidera frequentare. Mentre in Italia, infatti, gli atenei sono organizzati facoltà separate, ognuna con i propri corsi di laurea,. Una volta entrata, la matricola può scegliere una major, il corso principale, e una minor, il corso secondario.Di conseguenza, nonostante ci siano realtà più specializzate in certi ambiti, come è normale che sia,. A questi: pensate che le rette variano dagli. Non pochi ragazzi, per permettersi gli studi universitari, qualora non riescano a ottenere una borsa di studio sono costretti a, che è conosciuto con il nome di student debt: molti lo pagano per tutta la vita.Nonostante comporti una spesa a volte esorbitante, andare al College. L'Università non è vista solo come un mezzo per, ma anche come un momento di indipendenza dai propri genitori, con feste tutte le sere e nuove amicizie, anche se spaventano un po’ in questo periodo molto particolare.Un'altra cosa che considero davvero bella e particolare, tipica degli USA,: ogni ragazzo che fa parte della squadra di basket o football viene considerato un eroe e ogni settimana migliaia di universitari sono pronti a supportare i propri giocatori e festeggiare in caso di vittoria.Purtroppo, non posso approfondire ulteriormente il tema del College dal punto di vista didattico, in quanto durante la mia permanenza negli States ho frequentato una high school e ho sperimentato in prima persona, seppure per diversi mesi, solamente la vita da studente delle superiori. Posso però affermare che tendenzialmente ogni ragazzo di liceo negli USA, a partire dal suo junior year - ovvero il terzo anno su quattro - spesso. Questo da un’idea di quanto questo passo sia importante per i ragazzi americani, e l’idea rende ancora di più se pensiamo al fatto che moltissimi studenti di quinto liceo in Italia, compreso me, non hanno ancora scelto cosa hanno intenzione di fare in un futuro, purtroppo ormai, non troppo remoto.Quali sono i trucchi per ritrovare la voglia di studiare? Guarda il video e scoprilo!Federico Catani