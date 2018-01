"Non fate come me" oppure... fate come me

E' parecchio che non scrivo. Questi mesi per me sono stati molto lunghi: tra la campagna della Polizia di Stato, la maturità e l'inizio dell'università e altri impegni è stato impossibile mettermi al computer e raccontarvi di quello che faccio, vedo, sento o leggo. Mi sembra un buon periodo per riprendere, dato che un nuovo anno è appena cominciato.

A fine ottobre, periodo di nuovi inizi per me, ho comprato un libro dal titolo intrigante: “NON FATE COME ME”. Solamente leggendolo ho pensato: intitolandosi così, mi viene voglia di fare totalmente l’opposto. Ma un libro non si giudica dalla copertina e quindi ho iniziato a leggerlo. E l'ho finito in meno di un giorno.

Di che cosa parla?

L’autore

Ve lo consiglio perché...

Questo libro racconta di, un uomo che ha sprecato i suoi talenti, rovinato il suo corpo e sua vita, che abita in una casa sciatta che lo rispecchia. Un’estate decide di, scosso dal decesso di una donna investita da un suv proprio davanti ai suoi occhi.Ruben macinerà chilometri per incontrare tutte le persone, parenti e amici, con i quali ha lasciato qualcosa di irrisolto pur diNon vi dico altro, così lo potete leggere senza che vi abbia spoilerato nulla.Questo è il primo romanzo di Massimiliano Bruno.(Roma, 4 giugno 1970) è uno. Autore e regista di Nessuno mi può giudicare, Viva l’Italia, Confusi e felici, Gli ultimi saranno ultimi e Beata Ignoranza. Fino al 28 gennaio in scena al Teatro Eliseo di Roma con "Sogno di una notte di mezza estate" di cui ha curato la regia,poi nel resto d'Italia.Mi è piaciuto tantissimo e non mi ha annoiato mai. In alcuni passi ho riso, in altri ho riflettuto molto e mi sono anche arrabbiata.con molta accuratezza, ma anche. Ho trovato preziosa la figura di, nipote diciassettenne del protagonista, che partecipa in modo rilevante al suo processo di cambiamento nella storia.Per gli appassionati di musica, è pieno di indicazioni musicali e leggere il libro ascoltando i brani citati è un'esperienza fantastica!Alla fine del libro imparerete a camminare per più di un'ora al giorno, tutti i giorni.

Buona lettura a tutti!

Flavia Rizza

