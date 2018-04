March for our lives: non vogliamo aver paura di andare a scuola

Il 24 marzo 2018 negli USA è stato il #marchforourlives day.

In tutti gli Stati Uniti si sono svolte marce che chiedono al governo un controllo sulla diffusione delle armi da fuoco.

In questi sette mesi negli Stati Uniti, una delle cose che mi ha sorpreso negativamente è la facilità con cui i cittadini possono acquistare armi e la loro enorme diffusione: in tutte le case ce ne sono.

Anche molti ragazzi minorenni le possiedono. Mi sembra incredibile che la maggior parte degli statunitensi pensi che possedere armi e usarle sia normale.

Qui possedere un' arma è un diritto costituzionale ed è per questo che sarà molto difficile cercare di cambiare tutto questo.

Solo in questi primi mesi del 2018 ci sono state DICIOTTO sparatorie nelle scuole.

Però, dopo la sparatoria in una scuola della Florida, che ha causato la morte di DICIASSETTE STUDENTI, la sparatoria in una scuola del Maryland della scorsa settimana, che ha causato la morte di una ragazza, moltissimi studenti in tutti gli Stati Uniti hanno iniziato la loro marcia per cercare di cambiare il loro paese.

All'inizio della mia espeienza mi sembrava assurdo che a scuola, oltre alle prove di evacuazione per incendi o catastrofi naturali, fossero previste anche prove di evacuazione in caso di sparatoria. Adesso ho capito!

Ma perché uno studente deve aver paura di andare a scuola? Non è la scuola un diritto più importante del diritto di possedere armi?

È normale che la gente qui voglia difendere il diritto di possedere le armi e non proteggere i ragazzi?

Quando ho partecipato a discussioni su questo argomento, mi sono sentita dire più volte che, da studentessa straniera, non posso realmente capire ciò che succede negli USA, cosa significhi possedere un’arma e perché c'è questa forte necessità.

Io penso che in realtà non ci sia molto da capire: studenti che muoiono a scuola perché dei loro coetanei decidono di risolvere i propri problemi sparando a caso sulla folla è inaccettabile. Nessuno dovrebbe morire in questo modo.