I "colleghi" di Icardi: i calciatori ai quali è stata tolta la fascia da capitano

Mauro Icardi, grande talento dell’Inter, è ultimamente stato protagonista di una turbolenta discussione con la sua società ed è stato di conseguenza degradato dal suo ruolo di capitano per essere sostituito da Samir Handanovic. Una scelta dolorosa, ma presa dopo un accordo tra Spalletti e la società. L’argentino sembrava che ultimamente non riuscisse a gestire al meglio l’importante ruolo rivestito, dimostrandosi di poche parole e non capace di assumere la leadership richiesta ad un capitano. Ma la maggior parte delle dispute derivano dalla marea di commenti da parte di Wanda Nara, procuratore e moglie di Icardi, che hanno più volte scatenato il disappunto della società, e che Mauro non ha mai cercato di smentire ma, addirittura, ha alcune volte supportato.



Johan Cruijff

John Terry

Giuseppe Giannini

Daniele De Rossi

Andrea Ranocchia

Riccardo Montolivo

Il giovane centravanti nerazzurro ha peròche, come lui, hanno perso, ed è proprio di loro che parleremo in questo articolo.Johan Cruijff fu, il "jolly" delche ha rivoluzionato la storia di questo sport nell’Olanda del ’60-’70. Nei suoiha cumulato una serie di trofei impressionanti. Questo fuoriclasse, che ha fatto stagioni di grande spettacolo all’Ajax, ha deciso di abbandonare la sua squadra dopo che tutti i suoi compagni gli avevano, votando per togliergli la fascia da capitano nella stagione 1972-1973. Fu così che Johan passò dall’Olanda alla Spagna, iniziando un nuovo capitolo della sua carriera alLa storia dell’inglese è forse. John Terry può infatti vantare un record non certo positivo: l’aver perso per benla fascia da capitano. All’epoca il difensore era capitano sia del Chelsea che della nazionale inglese, nella quale ha militato dal 2000 al 2012, se si considera anche la nazionale Under 21. La sua prima rimozione dal ruolo di capitano dell’Inghilterra deriva dalloche ha avuto con, tradito dalla moglie e proprio dall’exJohn Terry. Dopo circa un anno, Terry riuscì a riprendere la fascia, per poi riperderla nel 2010 per accuse diIl “principe” giallorosso fu unper la Roma, nella quale giocò per ben 15 anni, indossando anche la fascia da capitano. La sua carriera da capitano si arrestò nella stagione 1991-1992, quando ebbe unacon l’allora allenatore, che decise di degradarlo dal suo ruolo. La fascia fu assegnata ae ciò provocò attriti tra Giannini ed il nuovo capitano per un periodo di qualche mese. Il calciatore si lamentò più volte dell’allenatore che, nel 1992, lasciò infine la Roma.“Capitan Futuro” è un’altradel panorama giallorosso. La sua fascia da capitano non gli è però stata sottratta per troppo tempo, e a tenerla, per la sua sanzione della durata di, ci ha pensato. La punizione che gli è stata assegnata direttamente dalla società deriva dall’che si è beccato De Rossi durante una partita dei preliminari dicontro il Porto. Le sue innegabili doti di leadership all’interno della squadra, però, non lo hanno tenuto lontano a lungo dal ruolo di capitano, ruolo che ricopre tutt’ora.Andrea Ranocchia aveva ereditato la fascia dal grande interista, fascia che mantenne fino alla cessione della stessa proprio a Mauro Icardi. Fu capitano dell’Inter fino al 2014-2015, quando, dopo una stagione e, la sua leadership nello spogliatoio venne a mancare. E quando anche i tifosi si scatenarono contro di lui, dovettee passare il testimone ad Icardi.La carriera di capitano di Montolivo iniziò alla, dove ha militato per ben 7 anni. Fu qui che per la prima volta perse la fascia, complice l’intenzione dicon “i Viola”, che assegnarono l’importante ruolo a Gamberini. Nel 2013-2014, Montolivo fu nominatodopo la perdita di Ambrosini, e mantenne la leadership fino alla stagione 2017-2018, quando l’arrivo digli strappò la fascia.