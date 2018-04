Alternanza scuola lavoro: come fare un progetto di impresa simulata

La Legge sulla Buona Scuola ha rinnovato in modo significativo alcuni aspetti dell’organizzazione scolastica e ha posto un accento particolare sul rapporto tra scuola e lavoro. Come è ormai noto, è possibile svolgere l'alternanza scuola lavoro in azienda o attraverso la simulazione d'impresa. L'esperienza più tradizionale è sicuramente la prima, ma il Miur ha offerto agli istituti la possibilità di utilizzare il monte ore previsto dalla legge (400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei) anche per una forma diversa di attività, l’Impresa Formativa Simulata (IFS): una metodologia didattica che coniuga l’apprendimento con la sua immediata applicazione. Non sai di cosa si tratta? Tranquillo, ci pensa Skuola.net a spiegartelo!

L'Impresa Formativa Simulata

I vantaggi

L'Impresa Formativa Simulata indicache svolge attività di mercato in rete, e-commerce,che ne è l’azienda madrina e che costituisce il modello di riferimento. Gli studenti come prima cosa imparano a utilizzare strumenti necessari all’analizzando le risorse presenti. Poi si passa allain cui sono chiamati a formulare una propria idea di impresa, individuando un modello di azienda sul territorio (impresa tutor) a cui ispirarsi per la realizzazione dell’impresa virtuale. Segue una fase operativa con ilil documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto. Poi inizia lacon la quale gli studenti sono chiamati a redigere l’atto costitutivo e lo statuto, con la relativa documentazione a supporto della fase di start-up e l' impianto contabile e amministrativo dell’azienda. Infine si passa alladi simulazione disponibile sul territorio o a livello nazionale.Attraverso l'esperienza di Impresa Formativa Simulata, glie riproducono il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione. Svolgono così operazioni di gestione d’impresa, rispettandone le formalità e le scadenze previste dalle norme. Un modo stimolante quindi diper ridurre la distanza tra teoria e pratica. Lo scopo non è semplicemente quello di compiere un’esperienza di tipo lavorativo, ma anche dinella propria realtà, in sintonia con il proposito di una scuola che non vuole solo ama che desidera che i suoi alunni sappiano applicarle.