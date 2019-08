I salva-vacanze di Skuola.net!

Vincitori Concorso Appunti luglio 2019

In tutte le spiagge adesso che è arrivata l’estate ci sono queiche possono prendere diverse forme, dalle classicheaipiù evoluti, a forma di, pronti a salvare grandi e piccini dai pericoli del mare e a farli divertire in acqua, i fantastici salvagente. Anche noi di Skuola.net abbiamo i nostri salvagente che letteralmente salvano la vita e aiutano tantissimi studenti, loro infatti sono indispensabili per la sopravvivenza di migliaia di ragazzi: sono eroi silenziosi che rallegrano la giornata, salvando giovani alunni da impreparati e brutti voti, loro ogni giorno sono lì pronti per non lasciarti annegare e riportano a galla e migliorano, anche in piccola parte, la tua situazione scolastica.Magari è grazie a loro se sei riuscito ado a sostenere, lasciando a bocca aperta professori e compagni di classe.I loro appunti, che trovi sul sito di Skuola.net, scommetto cheda più di un'interrogazione o da qualche versione che proprio non riuscivi a tradurre. Loro sono gliproprio come voi, con tanta forza di volontà, che ogni giorno impiegano il loro tempo perper aiutare voi altri a non affondare tra i libri.Ed è a loro che è dedicato questo articolo, o meglio, è dedicato a chi, tra questi fantastici eroi ha accumulato più punti sul nostro sito e quindi si è meritato unOrmai da diversi anni, su skuola.net si tiene questo concorso volto a premiare tutti gli studenti che giornalmente condividono con voi utenti. Per ringraziarli per l’ottimo lavoro svolto, abbiamo deciso di premiare ogni mese i tre utenti con il. Tanti i premi che si possono vincere: dalle ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) con importi da 25 a 100 euro, a buoni regalo da spendere su Amazon, Zalando e H&M. Se questi premi ti stuzzicano, cosa aspetti? Partecipa anche tu al concorso appunti di Skuola.net!Ecco i vincitori di luglio 2019! Rosabianca 88 con 1350 punti; Reichstadt1946 con 790 punti; Mauseria con 660 punti.Ma non ci sono solo loro che ci aiutano a mantenere l’ambiente del sito educativo e dinamico, ma molti altri utenti che non con gli appunti, ma commentando e dando consigli sono sempre parte integrante della Community. Per loro abbiamo scelto il titolo di, delle vere e proprie star del nostro sito insomma! Se vuoi diventare uno di loro, ti basterà aiutare chi si trova in difficoltà.Ecco ipiù attivi del mese di luglio: Rosabianca 88 con 1370 punti; Reichstadt1946 con 814 punti; Mauseria con 677 punti.Un'altra novità è l'Oscar che Skuola.net dà come premio agli utenti più attivi all'interno di tutto il nostro Forum. Anche loro, infatti, meritano un riconoscimento per aver salvato tanti studenti dalla bocciatura!Ecco chi ha conquistato questo ambito premio a luglio:Impossibile poi, non dire grazie ai nostri preziosissimi collaboratori che quotidianamente dedicano parte del loro tempo ad aiutare gli studenti in difficoltà:Si avvisano gli utenti del fatto che il concorso appunti nel mese di agosto 2019, come tutti gli anni, non si terrà in quanto siamo chiusi per le vacanze estive dal 9 agosto 2019 al 25 agosto 2019.I dati per la corresponsione dei premi dei vincitori del concorso appunti di luglio 2019 verranno richiesti al rientro dalle vacanze estive e che i premi verranno dunque corrisposti nel corso della prima settimana di settembre 2019.