I campioni di Skuola.net!

Ogni giorno sono lì pronti per aiutarti a migliorare la tua situazione scolastica, magari è grazie a loro se sei riuscito ad evitare un brutto voto o a sostenere un'interrogazione brillante, lasciando a bocca aperta tutti. I loro appunti, che trovi sul sito di Skuola.net, sono sempre dettagliati e approfonditi. Una vera e propria ancora di salvezza per tutti: dagli studenti delle superiori a quello universitari, senza dimenticare chi frequenta le scuole medie! Ma ti sei mai chiesto chi c'è dietro tutto questo? La risposta è semplice, ragazzi e ragazze proprio come te, che tutti i giorni vanno a scuola o all'università e che sono animati da tanta forza di volontà. Vuoi conoscerli meglio? Allora scoprilo leggendo questo articolo!

Il concorso appunti

Da anni Skuola.net ha organizzato uno dei concorsi che registra tantissimi partecipanti, sempre in aumento. Ad essere premiati sono gliSkuola.net ha quindi deciso di premiare iDiversi i premi, tra cui ricariche telefoniche (Tim, Vodafone, Wind e 3) con importi da 25 a 100 euro, buoni regalo da spendere su Amazon, Zalando e H&M. Se questi premi ti stuzzicano allora partecipa anche tu al nostro concorso! Scopri chi sono i vincitori di dicembre!

1° posto: BlueSarah con 1890 punti,



2° posto

3° posto

darksoul98 con 1190 punti, antore91 con 780 punti.

Importante: In merito bisogna anche comunicare che come da regolamento, nel punto 4.7 l'utente antore91 non potrà vincere premi nel concorso Appunti di gennaio 2018, avendo lui vinto premi sia nel Concorso Appunti di novembre 2017 sia nel concorso Appunti di dicembre 2017.

I Vip di novembre

Ci sono poi tanti altri ragazzi che durante il mese di dicembre hanno avuto un ruolo non certo marginale grazie ai loro commenti e consigli che hanno espresso all'interno del nostro Forum. Impossibile quindi, per noi di Skuola.net, non premiarli. Per loro abbiamo scelto il titolo didelle vere e proprie celebrities del nostro sito. Per diventare anche tu uno di loro, ti basterà aiutare coloro che si trovano in difficoltà. Anche per conquistare il titolo di VIP bisogna accumulare punti attraverso i commenti: più ne farai e più posizioni riuscirai a scalare all'interno della nostra classifica. Alla fine ogni mese,. Ecco chi sono quelli di novembre!

1° posto: BlueSarah con 1907 punti,



2° posto

3° posto

antore91 con 1300 punti, darksoul98 con 1204 punti.

Gli Oscar di Skuola.net

Altra novità, è il premio agli. Anche loro, a nostro parere, meritano un riconoscimento per aver salvato tanti studenti come te! Ecco chi è nel mese di ottobre a conquistare questo ambito premio:

- mc2

Ringraziamento collaboratori

E tra i moderatori

Impossibile poi, non dire grazie ai nostri preziosi collaboratori che ogni giorno