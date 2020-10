Tra spirito e materia: Medioevo

Medioevo

Il Medioevo va dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476) alla scoperta dell’America (1492)In questo periodo la musica è amata a tutti i livelli sociali,ad ogni luogo corrispondeva un tipo di musicista:-nelle chiese, accompagnavano la messa con le loro voci-nelle confraternite,celebravano Dio con la lauda-i castelli (dei nobili) accoglievano(i menestrelli erano in grado sia di comporre sia la musica che il testo volgare)(I trovatori cantavano brani composti dai menestrelli)-nelle piazze si esibivano-nelle osterie (studenti universitari)cantavano canzoni il latinoIn questo periodo la musica veniva divisa in sacra e profana.era cantata nelle chiese duranti i riti religiosi.Era prevalentemente vocale perché in chiesa non si usavano troppi strumenti.Veniva eseguita dai monaci (gli unici a saper leggere le note)diffusa nei castelli dei grandi signori, aveva per protagonistiI trovatori che allietavano feste e banchettiLa musica sacra e profana poteva essere(una sola linea melodica)(differenti melodie sovrapposte)Tra le forme sacre monodiche c’erano gli inni, i salmi e la lauda, mentre tra quelle polifoniche il motetto e il canone.Tra la forma monodica profana numerose erano le canzoni dei goliardi e trovatorimentre tra quelle polifoniche furono la caccia (canone a 3 voci) e il madrigale (canto di argomento pastoraleLa musica profana veniva eseguita soprattutto su strumenti a corda: il salterio, la ghironda, la fidula e la viella.