Rinascimento in ambito musicale

L'uomo Nuovo: il rinascimento

La riforma di Lutero

La scuola romana

La musica profana

La frottola

Gli strumenti rinascimentali

Il rinascimento è l’epoca che va dalla scoperta dell’America (1492)Alla fine Controriforma cattolica con il concilio di Trento (1563)Il rinascimento è anche detto umanesimo in cui l’uomo è centro e misura di tutte le cose.I grandi signori diventano mecenati, cioè protettori finanziatori degli artisti.le grandi innovazioni musicali dell’epoca avvennero sia in ambito sacro sia in quello profano. La polifonia sacra raggiunse il massimo splendore con la scuola dei Franco- fiamminghi, compositori provenienti dalla Francia e dalle Fiandre,lo stile musicale dei Franco-Fiamminghi subisce numerose variazioni rispetto allo stile musicale medioevale.un grande compositore Franco-Fiammingo fu Josquin Desprèzscrisse: Missa Hercules Dux Ferrariare (una messa) in onore del suo signore, Ercole d’Este, il periodo in cui lavorava per lui alla corte di Ferrara l’esecuzione vocale è accompagnata dagli strumenti a fiato dell’epoca: trombe, tromboni, cornetto e bombarde.Josquin Desprèz fu il primo artista ad emergere nell’ambito della musica rinascimentale. Amava il canone che uso spesso nelle sue messe E fu famoso autore di musica e profane.Domani alla riforma di Martin Lutero pose fine all’unità del mondo cattolico e diede vita alla Chiesa luterana e protestante.Nel corale Riformato in lingua tedesca, delle semplici melodie in stile omofonico si ripetevano uguali in tutte le strofe, E così i fedeli potevano partecipare attivamente al rito.La risposta della Chiesa di Roma alle accuse di Martin Lutero prese il nome di controriformaIl maggiore rappresentante della scuola romana fu Giovanni Pierluigi da pel strinaLa musica profana si divideva in popolare o colta a seconda del pubblico a cui si rivolgeva.Che canzone popolare in stile omofonico imitativo con testo in volgare o in dialetto, la melodia, dolce e orecchiabile, è formata da due brevi temi.La danza era uno dei passatempi preferiti dalle corti rinascimentaliSecondo la mentalità dell’epoca, la danza, abbinata la musica, serviva a ingentilire i movimenti della persona1. Tromboni2. Liuto3. Virginale4. Spinetta5. Cornetti6. Cromorno7. Serpentone8. Bombarde9. ciaramella