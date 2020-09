Pink Floyd

Pink Floyd fu un gruppo rock britannico in prima linea degli anni '60. I membri principali erano il chitarrista principale Syd Barrett, il bassista Roger Waters , il batterista Nick Mason, il tastierista Rick Wright e il chitarrista David Gilmour.Formata nel 1965, la band ha subìto diversi cambi di nome prima di combinare i primi nomi di una coppia di Carolina bluesmen, Pink Anderson e Floyd Council.La loro direzione iniziale proveniva dal cantante-chitarrista-cantautore Barrett, la cui miscela di blues , stili di music hall , riferimenti a Lewis Carroll e psichedelia dissonante ha reso la band una pietra miliare della scena underground britannica. Hanno firmato con la EMI e all'inizio del 1967 hanno avuto il loro primo successo britannico con il controverso "Arnold Layne, ”una canzone su un travestito. Questo è stato seguito dal loro album di debutto,The Piper at the Gates of Dawn , un disco lussureggiante e sperimentale che da allora è diventato un classico del rock . Il loro suono stava diventando sempre più particolare, incorporando effetti sonori, chitarra e tastiere e improvvisazioni estese come "Interstellar Overdrive. "Nel 1968 Barrett, che aveva abusato di LSD e stava lottando con la schizofrenia, fu sostituito dal chitarrista Gilmour. Senza i sorprendenti testi di Barrett, la band si è allontanata dal mercato dei singoli per concentrarsi sul lavoro dal vivo, continuando le sue innovazioni nel suono e portando avanti vari gradi di successo. Dopo aver registrato una serie di album di colonne sonore cinematografiche, sono entrati nelle classifiche americane con Atom Heart Mother (1970) e Meddle (1971). Realizzando dischi basati sulle canzoni ma con un approccio tematico e che includevano lunghi passaggi strumentali, la band ha fatto molto per rendere popolare il concetto di album. Hanno vinto il jackpot commerciale con Dark Side of the Moon (1973). Un triste trattato sulla morte e il crollo emotivo sottolineato dalla scrittura oscura di Waters, ha inviato i Pink Floyd a salire nella fascia delle megastar ed è rimasto nelle classifiche pop americane per più di un decennio. Il seguito, Wish You Were Here (1975), incluso "Shine On You Crazy Diamond ”, una canzone per Barrett, e, sebbene sia arrivata al numero uno sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna , è stata considerata deludente da molti critici.Con il rilascio di Animals (1977), era chiaro che Waters era diventato l'influenza dominante della band, e c'era un crescente conflitto interno all'interno dei Pink Floyd. Il loro senso di alienazione, ll'uno dall'altro e la società contemporanea, è stato profondamente illustrato dal tour per l'album più venduto del 1979 The Wall , per il quale è stato costruito un vero e proprio muro tra il gruppo e il pubblico durante la performance. Dopo il nome appropriato In Final Cut (1983), i Pink Floyd divennero inattivi e ne seguirono dispute legali sulla proprietà del nome della band. Waters, che ha licenziato Wright dopo The Wall e ha assunto la maggior parte della scrittura delle canzoni, aveva ancora più saldamente il controllo. Di conseguenza la band si sciolse, ma, con grande dispiacere di Waters , Gilmour, Mason e Wright si riunirono, continuando come Pink Floyd.Alla fine degli anni '80 Wright, Gilmour e Mason pubblicarono due album, incluso il poderoso A Momentary Lapse of Reason (1987) eThe Division Bell (1994), mentre Waters ha perseguito una carriera da solista. Waters si è riunito con i suoi ex compagni di band per una singola esibizione al Live 8 concerto di beneficenza nel 2005. Gilmour e Mason successivamente hanno utilizzato registrazioni fatte con Wright (morto nel 2008) per creare quello che hanno detto essere l'ultimo album dei Pink Floyd, The Endless River (2014). I Pink Floyd sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1996.per approfondimenti vedi anche: